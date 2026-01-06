Fiesta 06 ENE 2026 - 18:55h.

La colaboradora se ha roto por completo al escuchar a su hija: "Estas Navidades han sido increíbles"

Este martes, 'Fiesta' está de celebración: es día de Reyes y como tal, Makoke, colaboradora habitual del programa de Telecinco, ha recibido un regalo muy pero que muy especial que le ha hecho que se le salten las lágrimas por completo. Cristina Lasvignes se ha llevado a la exconcursante de 'Supervivientes' a una sala para que esta se enfrente a su pregunta más difícil, un regreso a su infancia totalmente inesperado para ella.

La incertidumbre de Makoke no ha podido ser mayor, quien al entrar a la sala ha visto un teléfono y no ha tardado en cogerlo, tras leer en un papel lo siguiente: "¿Eres la mejor persona que puedes ser?". Además, ha leído alguna que otra pregunta que también estaba en otro papel, como "¿qué le dirías a tu 'yo del pasado'?".

El regalo más emotivo de Anita a su madre Makoke

Finalmente, la presentadora de 'Fiesta' Cristina Lasvignes ha entrado a la sala y le ha comunicado a Makoke que estaba a punto de vivir un momento "precioso": 'Fiesta' le ha puesto el mensaje que había en la carta que su hija Anita le hizo en su pasado cumpleaños a modo de regalo.

Al escucharlo, Makoke se ha roto por completo, muy emocionada y asegurando que sus Navidades habían sido preciosas: "Hemos estado todos muy unidos. Esta mañana han venido los Reyes a casa y estábamos todos juntos".