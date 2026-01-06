Fiesta 06 ENE 2026 - 17:59h.

A menos de 72 horas de que Gloria Camila asegurase que Ana María Aldón y su padre, José Ortega Cano, no mantienen ningún tipo de relación -precisamente en el plató de 'Fiesta'- ha sido en el mismo lugar en donde Ana María Aldón ha podido desmentir esas palabras: "Es mentira, literalmente. Si tenemos un niño, por favor. Incluso cuando no hay que hablar...".

Además, ha mencionado a Marina, una persona que se encarga del niño que tienen Ana María y José Ortega Cano como si de una madre se tratara: "Somos dos madres, por lo que tenemos mucha relación Marina y yo. Pero eso no quiere decir que yo no hable con su padre. Tenemos un niño y a veces hay que hablar cosas y se hablan, no solamente en un partido de fútbol".

Por otro lado, la diseñadora ha comentado una última conversación que mantuvieron ella y José Ortega Cano en la que hubo una "broma" de por medio, la cual no ha desvelado. Aún así, matiza que no se da con él los buenos días ni "nada de eso", pero niega que tenga algún tipo de problema con él: "Como para que a mí ahora (Gloria Camila) me deje de mentirosa".

Ana María Aldón, tajante con Gloria Camila

"Gloria Camila no vive con su padre... a lo mejor el padre tampoco le cuenta todo, porque son cosas sin importancia", ha señalado Gloria Camila, para posteriormente dejar claro que ella no ha trabajado en ningún programa por las tardes como dijo Gloria Camila en un momento dado en el plató de 'Fiesta' el pasado domingo. "Quien sí ha trabajado ha sido ella", ha dicho la de Sanlúcar de Barrameda.