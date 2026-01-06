Fiesta 06 ENE 2026 - 17:08h.

Aurelio Manzano, tras la ausencia de Terelu Campos de la comida: "Estaba invitada y no ha querido ir"

La hermana de Aurelio Manzano entra en directo en 'Fiesta' desde Caracas: "Estamos en el limbo"

'Fiesta' ha desvelado en exclusiva los miembros de las Campos que se han negado en rotundo a comer este martes 6 día de Reyes en familia. Pero antes de ello, el programa de Telecinco se ha desplazado hasta el lugar en Madrid donde están comiendo las Campos y ha podido hablar con Carmen Borrego, quien ha salido de dudas asegurando que habrá roscón en familia. Todo esto ha provocado un momento de tensión entre dos colaboradores en plató que no ha pasado desapercibido para nadie.

"Un año estamos con la familia de mi marido y otro con mi familia. Este tocaba con la de mi marido y somos diez. Esta tarde habrá una reunión familiar, como todos los años. Si mi hijo quiere venir claro que vendrá", ha señalado la nueva concursante de 'GH DÚO'.

En ese momento, Aurelio Manzano se ha abierto paso para asegurar que, en su opinión, le parece una falta de respeto que Terelu Campos no haya acudido a la comida de las Campos: "Sobre todo, ese encuentro entre Alejandra y su primo (José María Almoguera), que es tan necesario. Habéis perdido una oportunidad de oro". Carmen Borreo no ha querido entrar en niguna polémica, subrayando que no existe nada más allá de la realidad.

El choque entre Kike Calleja y Aurelio Manzano

Ha sido en ese preciso momento cuando Aurelio Manzano ha confesado que Terelu Campos estaba invitada, pero "no iba a ir, sobre todo, porque después de lo que pasó en '¡De viernes!'....". Kike Calleja se ha visto envuelto en un pequeño choque con Aurelio tras señalarle que no tenía "ni idea de lo que estaba diciendo": "Alejandra ya habló con su primo (José María Almoguera) para quedar", ha señalado Kike Calleja, muy rotundo.

Aurelio ha tirado de un juego de palabras: "Bastante grande es la pizzería para que vayan", mientras que Kike Calleja ha seguido su broma: "Y todos los amigos de Terelu van a la pizzería... ess que...". Makoke, por su parte, ha apoyado las palabras de Kike Calleja, asegurando que esta tarde se reunirán todos juntos, es decir, la familia de las Campos al completo.