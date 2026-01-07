Logo de telecincotelecinco
Carmen Borrego desvela el verdadero motivo por el que no estuvo con Alejandra Rubio en Reyes

Carmen Borrego, en 'Vamos a ver'.. telecinco.es
Los rumores sobre un distanciamiento entre Carmen Borrego y la familia de Alejandra Rubio crecían cuando este 6 de enero, con motivo del día de Reyes, Carlo Costanzia abandonase la casa dos minutos antes de que llegase la colaboradora de 'Vamos a ver'.

Carmen Borrego: "Alejandra y Carlo no se marcharon dos minutos antes de que yo llegase"

"Veis cosas donde no las hay y todo es más normal de lo que contáis. No hay ningún problema en la familia", ha comenzado aclarando Carmen Borrego durante una llamada en directo a nuestro programa solamente unas horas antes de entrar en 'GH Dúo'.

"Ayer fui a comer con la familia de mi marido porque este año tocaba así. Alejandra se fue después de comer porque tienen un bebé y no se fue dos minutos antes. Alejandra y yo estamos bien y no pasa nada. No se fueron porque yo llegara, eso bajo ningún concepto fue así y hemos cenado en Nochebuena todos juntos. José y Alejandra han quedado en verse y en hablar para solucionarlo todo"; ha añadido la colaboradora.

Además, ha asegurado que ya sabían desde hace tiempo que no iba a coincidir con su sobrina en Reyes: "Les di su regalo a Alejandra, a Carlo y a su hijo en Nochebuena porque sabíamos que este día no íbamos a vernos", ha sentenciado en directo.

