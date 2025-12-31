El percance de Carmen Borrego durante el ritual de Nochevieja de Esperanza Gracia: ''No me asustes''

Así ha sido el divertido momento que ha protagonizado la hermana de Terelu Campos

El 2026 está a la vuelta de la esquina y no hay mejor manera de celebrarlo que llevando a cabo rituales para que el año empiece lo mejor posible, por eso, Esperanza Gracia ha acudido a 'Vamos a ver' para enseñar una serie de trucos que ayudarán a abrir el camino al dinero, el amor, la protección y la salud.

Esperanza Gracia explica que lo primero que hay que hacer es hacer un sobre de papel albal para meter las siguientes cosas en su interior: tres hojas de laurel para dinero, un palo de canela para amor, siete granos de pimienta negra para la protección y una pizca de tomillo para la salud. Todo ello, según aconseja, hay que meterlo en el cajón de la ropa interior hasta el día siguiente.

El percance de Carmen Borrego durante el ritual

La hermana de Terelu Campos estaba muy concentrada en el ritual pero en un momento dado ha protagonizado un divertido momento, y es que, se le ha salido un zapato, momento en el que Esperanza ha reaccionado: ''Se te ha caído un zapato, hay que empezar el año con el pie derecho''.

Carmen borrego ha reaccionado, asustada: ''Se me ha caído el izquierdo ¿Eso qué significa? No me asustes'', pero Esperanza la tranquiliza: ''Se te ha caído el izquierdo, estás apoyándote en el pie derecho, pues ya está''.