Los colaboradores opinan de la relación entre Kiko Rivera y Lola García

Los vecinos de Méntrida hablan de la visita de Kiko Rivera y Lola, su novia, al pueblo en 'El tiempo justo': "No les hace gracia"

Kiko Rivera se ha mostrado contento tras hacer pública su relación con la bailarina Lola García en los últimos días del año. El cantante no ha dudado en compartir en las redes sociales cómo está viviendo esta nueva ilusión. Tras comenzar con ella, Kiko Rivera se ha visto obligado a tomar una decisión con su entorno de amistades más cercana.

Según ha informado La Razón, antes del inicio de la Navidad, Kiko tenía previsto celebrar su ya conocida “Operación Polvorón”, una fiesta navideña por todo lo alto a la que había convocado a numerosos amigos con una consigna clara: invitar a un gran número de chicas. Todo estaba preparado para convertirse en uno de los eventos más comentados de las fiestas… hasta que, de la noche a la mañana, lo canceló todo.

Una decisión inesperada que ha sido interpretada como la mayor declaración de amor de Kiko Rivera hasta la fecha. Cancelar una fiesta de estas características no es habitual en él y, para muchos, equivale a una promesa sentimental en toda regla. “Una muestra de amor similar a traerte la luna”, comentaban en el programa, teniendo en cuenta quién es Kiko y su historial.

Desde que se hizo pública la relación, la pareja se ha mostrado completamente inseparable. Lo suyo destaca por la rapidez con la que ha avanzado: en apenas un mes, Lola ya conoce a los hijos de Kiko, hacen vida familiar juntos y comparten planes de lo más cotidianos.

El mensaje de Lola a Kiko

Además, Lola ha querido corresponder públicamente al cariño recibido. A través de un emotivo mensaje, confesaba: “Feliz por aparecer en mi vida. Nos encontramos sin querer y cada día me demuestras que eres mi persona y mi lugar favorito. Gracias por cuidarme, por mimarme y protegerme. Contigo lo tengo todo. Te quiero mucho, amore”.

Tras pasar juntos los Reyes en Sevilla, todo apunta a que la relación está más que consolidada y ambos afrontan el inicio de 2026 llenos de ilusión. En 'El tiempo justo' no han podido evitar señalar el cambio evidente en Kiko: sonríe constantemente, se muestra cariñoso en Instagram y parece “otra persona”.

Eso sí, algunos colaboradores han destacado lo rápido que ha ido todo y cómo ciertas muestras públicas de afecto no han pasado desapercibidas. Aun así, la conclusión es clara: este es un nuevo Kiko Rivera, más enamorado que nunca… y dispuesto a renunciar incluso a su mítica "Operación Polvorón" por amor.