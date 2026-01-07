Así ha sido la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante el juez en Nueva York

Carlos Baute, Fabiola Martínez o Aurelio Manzano: las reacciones de los famosos venezolanos ante la detención de Maduro

Compartir







Después de que el año 2026 empezara con la noticia de la detención de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, el futuro del presidente venezolano está en el aire y es una incógnita. En 'El tiempo justo', Rosa Conde ha contado cómo se encuentra Maduro en sus primeras horas en prisión.

Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, se encuentran detenidos en la prisión de Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, en Brooklyn y, según ha desvelado la periodista, el presidente se encontraría en la décima planta de este edificio de máxima seguridad, conocido como "el infierno en la Tierra". Rosa Conde ha contado que este centro penitenciario tiene diversas denuncias acusándolos de "tratos oscuros" a los presos: "A veces faltaba la calefacción, otras veces han tenido moho. Ha habido muchas peleas entre los reclusos", explicaba.

Además, ha contado que Maduro y Cilia se estarían enfrentando a unas condiciones muy duras en este centro. El presentador, Joaquín Prat, ha preguntado si puede haber algún tipo de relación entre ambos durante el tiempo que van a permanecer encerrados, hasta el 17 de marzo: "Ellos no pueden tener contacto. Están aislados. Además, hay unos 1200 presos y están divididos los hombres y las mujeres. Maduro está especialmente aislado", respondía ella.

"A penas se miraron"

Rosa Conde ha desvelado que, según fuentes que estuvieron en la audiencia del presidente, la relación entre Nicolás Maduro y Cilia Flores estaría siendo complicada: "Durante la audiencia ellos a penas se miraron, ni se dieron la mano, ni tuvieron ningún gesto de cariño", afirmaba la periodista. Esta situación podría estar afectando a la relación entre ambos, especialmente ahora que no podrán mantener ningún tipo de contacto dentro del Centro de Detención Metropolitano de Nueva York.

"Ella estaba mirando hacia abajo, compungida. Él estaba mucho más bravo", reconocía Rosa. Esta actitud de Nicolás Maduro supuso un momento tenso con el juez del caso, pues el magistrado tuvo que regañar al presidente en varias ocasiones y le mandó callar: "Maduro decía que era un hombre decente, que no era culpable, que le habían secuestrado y que era el presidente de Venezuela", contaba.