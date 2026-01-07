Todos los detalles de la nueva mansión del futbolista y la influencer

Así son las nuevas villas de Cristino Ronaldo y Georgina Rodríguez en el Mar Rojo: "Solo se puede llegar en barco"

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se han consolidado como una de las parejas más lujosas y mediáticas del panorama internacional. El futbolista portugués y la influencer española llevan años mostrando, a través de sus redes sociales, un estilo de vida marcado por el lujo, los viajes exclusivos y las propiedades de ensueño repartidas por distintos rincones del planeta. En esta ocasión, la pareja vuelve a acaparar titulares con el estreno de una nueva y espectacular mansión, situada nada menos que en el país natal del astro del fútbol.

Se trata de una imponente vivienda de aproximadamente 5.000 metros cuadrados habitables, cuyo valor supera los 25 millones de euros. Un auténtico capricho inmobiliario que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores y que se suma a la extensa lista de propiedades que ambos poseen en lugares tan exclusivos como Madrid, el Mar Rojo u otros destinos internacionales de primer nivel. Gracias a los exitosos negocios de ambos, se han convertido en la pareja más rica del mundo futbolístico.

La nueva mansión se levanta sobre una parcela de 12.000 metros cuadrados en la exclusiva urbanización Quinta da Marinha, una de las zonas residenciales más lujosas de Portugal, situada a pocos kilómetros de Lisboa. Todo apunta a que la inminente boda de la pareja y la posible retirada profesional de Cristiano Ronaldo podrían estar detrás de la decisión de construir este impresionante refugio familiar, pensado para disfrutar de una vida más tranquila sin renunciar al máximo confort.

Todos los detalles de la casa

La vivienda cuenta con todo tipo de comodidades propias de una auténtica residencia de lujo: una gran piscina en el jardín, varias terrazas cubiertas, spa privado, sala de masajes e incluso una playa privada, un detalle que ha generado gran expectación entre sus seguidores. Además, el futbolista podrá disfrutar de un garaje completamente equipado para albergar su famosa colección de coches de alta gama, uno de sus grandes hobbies.

Según ha desvelado la revista 'Semana', uno de los espacios más llamativos de la mansión es la habitación principal, que podría alcanzar los 300 metros cuadrados. Un tamaño que ha sorprendido incluso a los colaboradores de televisión, quienes no han dudado en bromear al respecto: “Mide más que cualquiera de nuestras casas”, reconocían entre risas en plató. Una vez más, Georgina y Cristiano demuestran que su concepto de hogar va mucho más allá de lo convencional.