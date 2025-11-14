Lorena Romera 14 NOV 2025 - 11:46h.

El hijo de la participante de 'La isla de las tentaciones' triunfa en el mundo de los negocios a los 17 años

Fani Carbajo se sincera sobre la relación con Emilio y sus discusiones con él

A sus 17 años, el hijo de Fani Carbajo se ha convertido en empresario. Emilio ha puesto en marcha un ambicioso negocio con el que ya está obteniendo beneficios. El primogénito de la participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones', y concursante de 'Supervivientes' y 'Supervivientes All Stars', se ha especializado en e-commerce y ha lanzado una academia de creación de negocios dedicado a este sector.

Pero, ¿qué es el e-commerce? Tal y como apuntan desde varias páginas web especializadas, "consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de productos o servicios a través de Internet". Y a esto mismo es a lo que se está dedicando el hijo de Fani Carbajo, que ha creado Bionix, una "academia de creación de negocios e-commerce".

El joven de 17 años asegura que "ayuda a crear y a escalar tiendas online". Además, a través de su perfil de Instagram (al que ahora ha dado un aire más profesional), el primogénito de la que fuera participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' ha explicado cómo ha dado este gran salto a nivel laboral.

"Os voy a decir a qué me dedico y cómo empecé porque os aseguro que he estado procrastinando durante meses... Me dedico a un modelo de negocio llamado dropshipping, que consiste en revender productos físicos online sin tener que invertir ni un solo euro en inventario", expresa el hijo de la que fuera participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' en su vídeo de presentación.

Emilio explica que: "si el proveedor vende unas zapatillas a 20 euros, yo las publica a 50 euros en alguna plataforma de compraventa, sacando 30 euros de beneficio. Cuando consigo la venta, escribo al proveedor, que es quien se encarga del envío. De esta forma, nosotros no hemos hecho casi nada. Solo hemos publicado el producto con el precio, haciendo de intermediarios".

Para abrirse camino en este sector, el hijo de la exconcursante de 'Supervivientes' y 'Supervivientes All Stars' ha tenido muy clara su filosofía: "La clave del éxito no es la motivación, es la disciplina y actuar". Un negocio que al hijo de la influencer ya le está dando sus frutos. Tanto, que se ha comprando un móvil nuevo, de última generación, y hoy mismo coge un vuelo rumbo a Bali, pagado por él.

Fani Carbajo, como no podría ser de otra manera, está muy orgullosa de ver cómo su hijo se convierte en un empresario de éxito y no ha dudado en sacar la cara por él cuando ha recibido comentarios en los que le acusan de ser un niño "malcriado". La madrieña ha aclarado que su hijo es un "adolescente emprendedor" y que "le va muy bien en su negocio".

"Él solo se ha pagado su móvil y su viaje a Indonesia, así que te agradecería que antes de dar por hecho las cosas, te informes. Gracias", le pide a este seguidor la que fuera protagonista de la primera edición de 'La isla de las tentaciones'.