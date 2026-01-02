Natalia Sette 02 ENE 2026 - 12:22h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte la bonita pedida de mano que le organizó Fran Benito en Nochevieja

Fani Carbajo reflexiona sobre su cambio de vida tras sufrir una dura pérdida

Fani Carbajo no ha podido empezar el año de mejor forma. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ sorprende a todos anunciando su boda con Fran Benito con un video de una emocionante pedida en plena Nochevieja. Por fin la influencer podrá cumplir uno de sus deseos , casarse con el amor de su vida.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ comenzó su relación sentimental con Fran a principios de 2023, meses después de haber dejado su noviazgo con Christopher Guzmán , con quién saltó a la fama tras su participación en ‘La isla de las tentaciones’.

Con Fran encontró mucha estabilidad y un año más tarde tuvieron a Victoria, su primera hija en común. Aunque han tenido baches, la relación siempre ha sido muy tranquila y por fin se han decidido a dar un paso más.

La influencer ha manifestado a lo largo del tiempo en diversas ocasiones su deseo de casarse con Fran. Junto a él, Fani ha formado una bonita familia y tienen un negocio que les va muy bien. Lo único que le faltaba a la exconcursante de ‘La casa fuerte’ era un anillo en su dedo.

El día 1 de enero, la madrileña se levantó extremadamente feliz y así lo puso a través de un ‘storie’ de Instagram. “Hoy me levanté siendo tan tan feliz”, ha puesto junto a una foto de sus tres gatitos. Aunque la mayoría de sus seguidores dio por hecho que era por comenzar el nuevo año, estaban muy equivocados.

Poco después, subió otro ‘storie’ reafirmando de nuevo la alegría que tenía dentro de su cuerpo. “Estoy muy muy feliz de verdad familia. Gracias por estar en todos mis momentos importantes a mi lado”, ponía mientras decía lo mismo en video, con una gran sonrisa en la cara. La sorpresa llegó cuando publicó el video de la pedida.

Mientras su hijo la abrazaba, Fran aprovechaba el momento para arrodillarse ante ella. Tras de sí, un cartel con luces neón con un mensaje clave: ‘Will you marry me’? En el video no se puede escuchar lo que se dice, pero sí que vemos a una Fani muy emocionada, moviendo la cabeza en señal de aceptación.

La preciosa escena termina con un tierno beso entre ambos mientras cientos de voladores estallan en el cielo. Acompañando esto, la creadora de contenido pone una frase clara y concisa: “Un SI para toda la vida”

Sin duda será un fin de año que Fani Carbajo no olvidará jamás. Por fin tiene lo que ha querido desde que salió de ‘La isla de las tentaciones’. Una pareja estable que le aporta tranquilidad, una familia preciosa y un negocio próspero.