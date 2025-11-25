Fani Carbajo reflexiona sobre su cambio de vida tras sufrir una dura pérdida

Rocío Molina 25 NOV 2025 - 10:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha sacado una lección importante de vida tras sufrir una reciente pérdida familiar

Fani Carbajo, que siempre ha hablado con naturalidad de sus problemas familiares, ha sufrido recientemente una dura pérdida que le ha hecho plantearse muchas cosas. La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' y de 'Supervivientes' ha hecho una reflexión sobre cómo ve ahora todo y las lecciones que ha tenido que aprender a través de la decepción y del dolor en muchas ocasiones.

Por si a alguien le pudiera venir bien o se siente parecido en medio de una situación como esta, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' se ha abierto para expresar sus sentimientos. No solo su paso por 'Supervivientes All Stars', el convertirse en mamá por segunda vez han sido su impulso para el cambio. El vivir de cerca la desgracia de perder un familiar y verse más acompañada de lo que creía le ha hecho sentir algo especial y que no esperaba.

"Ayer estuve de tanatorio porque falleció el primo de mi madre, que ya está con ella", comenzaba diciendo la influencer de 41 años del momento complicado que tuvo que enfrentar, pero que a su vez le ha mostrado inexplicablemente algo hermoso. Al ir a despedir a su primo, Fani Carbajo ha contado que se encontró con tías y primas que se alegraron mucho de verla y que le dijeron palabras muy bonitas.

"Me dijeron me merecía lo mejor después de todo lo que había sufrido", ha confesado visiblemente emocionada ante una muestra de afecto que no esperaba y al ver a unos familiares que hacía mucho tiempo con los que no coincidía. De esta forma lo que era un momento de dolor se ha transformado en algo hermoso sin darle la espalda a la dura pérdida sufrida.

La empresaria y creadora de contenido ha hablado en más de una ocasión de que la suya no fue una infancia fácil. Marcada por las adicciones de sus padres, la muerte de su madre y los duros enfrentamientos que ha mantenido en platós con su tía Raquel. Sin embargo, en medio de ese dolor, Fani Carbajo ha encontrado también luz en los suyos.

"Qué pena que teniendo una familia tan bonita, nos veamos en estas circunstancias así", ha lamentado la que fuera participante también de 'La isla de las tentaciones'. Esta ha reconocido que en su entorno hay gente muy tóxica" sin querer dar nombres concretos, pero luego tiene personas muy buenas de las que se ha ido separando sin darse cuenta.

Al reencontrarse y vivir un momento cercano y de cariño, la exconcursante de 'Supervivientes' ha prometido que va a tratar de reforzar esos lazos y de no dejar que se pierda el contacto de nuevo. "Esto se tiene que acabar", ha manifestado tras esta experiencia dura de la que ha sacado unos bonitos reencuentros.