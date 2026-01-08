Nuria Morán 08 ENE 2026 - 14:59h.

Cristina Tárrega ha asegurado en 'Vamos a ver' que Isabel Pantoja y Kiko Rivera

Diego Gómez, de la posible reconciliación de Kiko Rivera e Isa Pi: "El tiempo vuela"

Este año las navidades tampoco han hecho que Kiko Rivera e Isabel Pantoja se reconcilien. La tonadillera y su 'pequeño del alma' llevan ya muchos meses distanciados y su relación es nula.

Aunque Kiko ha dejado la puerta abierta a una reconciliación con su hermana e Isa Pantoja tampoco la ha descartado, parece que con su madre las cosas están mucho más complicadas y que ninguno de los dos estaría dispuesto a dar su brazo a torcer.

A pesar del distanciamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, la colaboradora de 'Vamos a ver' Cristina Tárrega ha asegurado que esto cambiará en el futuro.

Cristina Tárrega, sobre la posible reconciliación de Kiko Rivera e Isabel Pantoja: "Agustín, pese a todo, adora a su sobrino"

"A día 8 de enero del año 2026, os digo que Isabel y Kiko se reconciliarán. Igual que os dije hace seis años que ella iba a vivir en Somosaguas, pues ahora os digo que se van a reconciliar porque Agustín, pese a todo, adora a su sobrino", ha asegurado Cristina Tárrega en directo.