Logo de telecincotelecinco
Logo de Vamos a verVamos a ver
Conflictos familiares

Cristina Tárrega: "Kiko Rivera e Isabel Pantoja se van a reconciliar"

Cristina Tárrega: "Kiko Rivera Rivera e Isabel Pantoja se van a reconciliar"
Cristina Tárrega, en 'Vamos a ver'.. telecinco.es
Compartir

Este año las navidades tampoco han hecho que Kiko Rivera e Isabel Pantoja se reconcilien. La tonadillera y su 'pequeño del alma' llevan ya muchos meses distanciados y su relación es nula.

Aunque Kiko ha dejado la puerta abierta a una reconciliación con su hermana e Isa Pantoja tampoco la ha descartado, parece que con su madre las cosas están mucho más complicadas y que ninguno de los dos estaría dispuesto a dar su brazo a torcer.

PUEDE INTERESARTE

A pesar del distanciamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, la colaboradora de 'Vamos a ver' Cristina Tárrega ha asegurado que esto cambiará en el futuro.

Cristina Tárrega, sobre la posible reconciliación de Kiko Rivera e Isabel Pantoja: "Agustín, pese a todo, adora a su sobrino"

"A día 8 de enero del año 2026, os digo que Isabel y Kiko se reconciliarán. Igual que os dije hace seis años que ella iba a vivir en Somosaguas, pues ahora os digo que se van a reconciliar porque Agustín, pese a todo, adora a su sobrino", ha asegurado Cristina Tárrega en directo.

Temas