Irene Rosales es conocedora y acepta la nueva relación sentimental de Kiko Rivera y Lola

Exclusiva | Las imágenes del plan de Kiko Rivera y su nueva novia: con las luces apagadas para no levantar sospechas

Tan solo 24 horas después de que ‘Vamos a ver’ soltara la bomba del nuevo noviazgo de Kiko Rivera, podemos ofrecer en primicia las primeras imágenes de la pareja junto a las hijas del DJ en un centro comercial.

El día 30 de diciembre, Kiko Rivera hacía pública su nueva relación sentimental con una publicación enigmática en redes sociales. Junto a la imagen de dos manos entrelazadas, el hijo de Isabel Pantoja escribía la frase ‘I love you’ anunciando que vuelve a estar enamorado un año después de su separación de la madre de sus hijos, Irene Rosales. Pocos minutos quería mostrar al mundo el rostro de Lola, la mujer que le ha devuelto la felicidad y a la que ha calificado de “Mejor persona del mundo”.

Una publicación que hablaba de lo feliz que termina el 2025 y a la que su exmujer le daba un me gusta. Entre ellos existe una magnifica relación y hemos podido saber que Lola ya conoce a los hijos del DJ. De hecho, los hemos visto pasando junto a sus tres hijos disfrutando de una tarde de tiendas en un centro comercial. Los cinco se muestran relajados y disfrutando de un cariñoso y divertido momento.

A los colaboradores de ‘Vamos a ver’ les ha sorprendido el cambio que el hijo de Isabel Pantoja ha dado a su vida en 2025 y lo rápido que le ha presentado a su nueva ilusión a sus pechos. al parecer llevan solo un mes de relación: “Kiko está siendo muy cariñoso y ella necesitaba una nueva ilusión”. Además, han explicado que el DJ tenía planeado un fiestón de Nochevieja con amigos y chicas, y que ha suspendido todo para estar con Lola, su nueva ilusión.

Según las informaciones que maneja este, sabríamos además que la nueva pareja del DJ es "bailarina". Por otro lado, hemos podido profundizar en su pasado sentimental gracias a los datos que ha narrado en directo la colaboradora Alexia Rivas. "Me ha llamado la atención que ha tenido una pareja muy famosa que ha tenido que ver con Kiko", lanza como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Esta apostilla que es natural de un pueblo de Toledo, en base a las fuentes con las que ha contactado.

Las primeras palabras de Irene Rosales ante el nuevo amor de Kiko Rivera

Irene Rosales ha reaccionado a la nueva relación de su ex Kiko Rivera y se ha mostrando muy tranquila al respecto, ha afirmado que ''se alegra por él'', y se muestra contenta: ''Si él está feliz, mis hijas van a estar felices y yo me alegro enormemente''. Además, confirma que ya lo sabía antes de que él lo publicara: ''Soy la madre de mis hijas, he sido su pareja y tenemos muy buena comunicación''.