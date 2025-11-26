Diego Gómez, de la posible reconciliación de Kiko Rivera e Isa Pi: "El tiempo vuela"

'Vamos a ver' ha hablado con Diego Gómez, ex de Isabel Pantoja, sobre la posible reconciliación de Kiko Rivera e Isa Pi

El enfado de Isabel Pantoja tras la entrevista de su hija Isa Pi: "Considera que ninguno de sus hijos tiene vergüenza"

Después de mucho tiempo distanciados, Kiko Rivera pedía perdón a su hermana y dejaba abierta la puerta a una posible reconciliación. Aunque Isa Pi se mostró cauta al respecto en su entrevista en '¡De viernes!', los dos hermanos podrían estar cada vez más cerca.

La que parece que no entraría en esta ecuación es Isabel Pantoja, que habría manifestado sus nulas ganas de reconciliarse con sus dos hijos.

Pepe del Real ha hablado con Diego Gómez, expareja de Isabel Pantoja, que se ha pronunciado sobre la esperanza de un reconciliación entre Isa y Kiko.

"Son temas delicados y familiares de los que prefiero no opinar. Lo único que me gustaría que Isa y Kiko pudieran retomar de la forma que ellos crean oportuno su relación de hermanos. Yo les tengo un gran afecto a los dos", ha arrancado.

Diego Gómez: "Veo a Kiko cambiado, más reflexivo y maduro"

"Veo a Kiko cambiado, más reflexivo y maduro. Yo consejos no suelo dar, solo cuando alguien me los pide y siempre en privado. Solo quería decirte que el tiempo vuela, ojalá no dejen pasar mucho más", ha añadido.

Sobre Isabel Pantoja, Diego Gómez ha preferido no pronunciarse: "De la madre no tengo nada que decir en ningún sentido, el tiempo es igual para todo".