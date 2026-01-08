Alberto Rosa 08 ENE 2026 - 16:37h.

El presentador y aventurero ha tenido que abandonar la competición tras sufrir un accidente en el que su coche ha dado varias vueltas de campana

Jesús Calleja sufre un brutal accidente y tiene que abandonar el Dakar

El presentador Jesús Calleja se ha visto obligado este jueves a abandonar el Rally Dakar 2026 tras sufrir un brutal accidente. El vehículo con el que compite ha dado varias vueltas de campana, pero él mismo ha podido salir del coche.

Tal y como ha informado la presentadora de Informativos Telecinco, Isabel Jiménez, se encuentra bien y le están haciendo pruebas. "Le han tenido que trasladar a un hospital para hacerle unas radiografías", ha dicho.

Manu Carreño, presentador de El Desmarque ha podido hablar con el conocido presentador y aventurero. "Afortunadamente se encuentra bien. Hemos hablado con él y solo tiene una pequeña fractura de un hueso en el hombro, pero absolutamente bien", ha asegurado.

"Eso sí, abandona el rally Dakar, mucho polvo, como se ha quejado en los últimos días nuestro compañero Calleja", ha añadido. El momento del accidente fue captado por las cámaras, donde el coche en el que viajaba Jesús Calleja y su copiloto Edu Blanco iban a gran velocidad, aparentemente en un terreno despejado, cuando la parte superior del vehículo impacta con un pequeño montículo de tierra, sale despedido y da una vuelta de campana por el aire.

El coche, ya flotando en el aire, cae en picado, salen despedidas las piezas del vehículo y se escucha un durísimo golpe que pone en alerta a todas las personas de la organización y asistentes en la zona de la carrera para poder asistir a los dos pilotos españoles que estaban en el interior.

La participación de Jesús Calleja y Edu Blanco estaba siendo para enmarcar en una edición más para los españoles. De hecho, en la etapa anterior había remontado posiciones y se encontraba en un momento dulce del duro rally que se realiza en el desierto.

48ª edición del Rally Dakar

Jesús Calleja, horas antes de que se produjese el terrible accidente que ha obligado su abandono, publicó un vídeo en su perfil de redes sociales donde contaba cómo se sentía para esta etapa: "Hoy es un gran día, salimos en el puesto 39, vamos a hacer una buena etapa".

"Es una etapa maratón, hay que preservar mucho, hay que cuidar cubiertas, a lo mejor tenemos que ir más despacio porque no hay cubiertas en dos días...", comentaba Jesús Calleja antes de salir a competir. Tras esto, añadía: "No tenemos asistencia, pero el coche va perfecto, ruedas y suspensión perfecta".

"Si te equivocas y pinchas las dos ruedas, no tienes ruedas para mañana. Tenemos que preparar el coche nosotros, tenemos los recambios justitos y nuestra cabeza está en preservar las ruedas", terminaba diciendo Jesús Calleja sobre las claves para afrontar la etapa maratón en la que se accidentó.