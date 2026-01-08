Jesús Calleja ha sufrido un brutal accidente durante su participación en el Rally Dakar 2026

Calleja y su copiloto se encuentran en buen estado de salud

Compartir







El presentador y aventurero leonés Jesús Calleja ha sufrido un brutal accidente durante su participación en el Rally Dakar 2026 que le ha obligado a abandonar su participación en el mismo.

A pesar de lo aparatoso y espectacular del accidente, Jesús Calleja y su copiloto Eduardo Blanco se encuentran en buen estado de salud y ambos han podido abandonar el vehículo por su propio pie después de salir despedidos por los aires e impactar con el suelo.

PUEDE INTERESARTE La emoción de Jesús Calleja al sobrevolar en helicóptero Las Médulas, el paraje del Bierzo que ahora ha sido arrasado por el fuego

El momento del accidente fue captado por las cámaras, donde el coche en el que viajaba Jesús Calleja y su copiloto Edu Blanco iban a gran velocidad, aparentemente en un terreno despejado, cuando la parte superior del vehículo impacta con un pequeño montículo de tierra, sale despedido y da una vuelta de campana por el aire.

El coche, ya flotando en el aire, cae en picado, salen despedidas las piezas del vehículo y se escucha un durísimo golpe que pone en alerta a todas las personas de la organización y asistentes en la zona de la carrera para poder asistir a los dos pilotos españoles que estaban en el interior.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Jesús Calleja, antes de la etapa accidentada: "Nuestra cabeza está en preservar las ruedas"

La participación de Jesús Calleja y Edu Blanco estaba siendo para enmarcar en una edición más para los españoles. De hecho, en la etapa anterior había remontado posiciones y se encontraba en un momento dulce del duro rally que se realiza en el desierto.

Jesús Calleja, horas antes de que se produjese el terrible accidente que ha obligado su abandono, publicó un vídeo en su perfil de redes sociales donde contaba cómo se sentía para esta etapa: "Hoy es un gran día, salimos en el puesto 39, vamos a hacer una buena etapa".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Es una etapa maratón, hay que preservar mucho, hay que cuidar cubiertas, a lo mejor tenemos que ir más despacio porque no hay cubiertas en dos días...", comentaba Jesús Calleja antes de salir a competir. Tras esto, añadía: "No tenemos asistencia, pero el coche va perfecto, ruedas y suspensión perfecta".

"Si te equivocas y pinchas las dos ruedas, no tienes ruedas para mañana. Tenemos que preparar el coche nosotros, tenemos los recambios justitos y nuestra cabeza está en preservar las ruedas", terminaba diciendo Jesús Calleja sobre las claves para afronar la etapa maratón en la que se accidentó.

48ª edición del Rally Dakar

Arabia Saudí es el escenario por séptimo año consecutivo del Rally Dakar, en una 48ª edición que se celebra desde el pasado sábado hasta el 17 de enero, con casi 5.000 kilómetros cronometrados en 13 etapas.

Arabia Saudí acoge esta prueba que abre otra edición Mundial del Rally-Raid, pero que tiene mucho simbolismo y relevancia por sí misma. Los pilotos de las categorías de motos, coches, camiones y clásicos se enfrentan a un rally que ya es mucho más que eso, es toda una aventura tan emocionante como impredecible.

En esta ocasión, el rally comenzó y acabará en Yanbu y consta de una prólogo que definió el orden de salida de la primera etapa, y 13 jornadas hasta el 17 de enero. En total, 7.994 kilómetros, de los que 4.840 serán cronometrados para coches y 4.748, para motos.