El comisario Emilio de la Calle había tenido denuncias por trato degradante pero no culminaron y ascendió

Malena Guerra 27 FEB 2026 - 21:47h.

El comisario Emilio de la Calle había tenido denuncias por trato degradante, pero logró ascender

Investigan a un comisario de la Policía por acoso sexual y laboral a una subordinada en la India: “¿Qué hago, te pego?"

El comisario Emilio de la Calle había tenido denuncias por trato degradante, pero no culminaron y sin expediente disciplinario, ascendió y obtuvo puestos en embajadas, que son lugares muy codiciados dentro de la Policía porque los sueldos son muy altos (entre 10.000 y 8.000 euros mensuales) y la experiencia suma en los currículos, como relata El País, que ha desvelado los audios que esta vez si, han provocado que la justicia actuara y el comisario fue destituido de su puesto en la consejería de Interior en la embajada española en Nueva Delhi (India) en abril de 2025.

Había estado destinado desde 2021, pero el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska lo suspendió de empleo y sueldo tras recibir una denuncia en marzo de ese año por parte de su subordinada.

La Policía Nacional se vuelve a ver salpicada así por otro escándalo, por otro episodio de acoso que se prolongó durante meses. En este caso el protagonista, un comisario que utilizó expresiones y vejaciones intolerables hacia una mujer, una subordinada. La agente lo ha denunciado aportando unos audios que ponen los pelos de punta.

La subinspectora acorralada por el comisario, su jefe en la Consejería de Interior de la embajada en Nueva Delhi. recopiló 20 horas de grabaciones de acoso entre las que hay ejemplos de acoso de todo tipo:

Te dejo como un trozo de carne, te reviento.

Qué hago te pego, ¿te doy una hostia?

Ya me ha dado antes una colleja

Te he dado una colleja y te la volveré a dar. Escúchame

Violencia, , amenazas y humillaciones constantes que provocron en su subordinada una constante situación de terror, en una pequeña oficina donde solo estaban ellos.

Me quedan ocho meses para putearte.

Como yo haga un informe te hundo.

Lo mejor que puedes hacer es pedir la baja

No haber redactado el saludo de un correo electrónico de forma correcta, no haber colocado bien algún signo de puntuación en una nota informativa, llegar dos minutos tarde a un encuentro o no haberse ofrecido a pagar la comida a algún compañero servía para denigrar a su subordinada.

Qué pasa en tu cabeza. Por qué no esperas a llamar

No lo sabía (llora)

Repíteme que no lo sabías. Sufres un retraso mental

Te ha ido de puta madre haciendo de lerda

Vete a la mierda

Con la agente en la India el maltrato escaló hasta el presunto acoso sexual

Enseña el canalillo... que con esos tíos ...

Es de primero de monjas

Que tienes un escote muy bonito

Tienes que ser más puta.

Te falta ser más puta ¿me estás entendiendo? Ir un paso por delante”

El sexo no es malo. No es malo. Ni fuera del matrimonio ni nada por el estilo. No es malo. Lo malo es hacer las cosas sin respeto

El comisario fue suspendido de empleo y sueldo de manera fulminante cuando la agente lo denunció; y tiene prohibida la aproximación y la comunicación con su víctima.

Fuentes de la defensa del comisario aseguran que nunca existió ni acoso sexual ni laboral y que lo que se escucha en las grabaciones “cortadas” son broncas ”puntuales”.