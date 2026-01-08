Ana Carrillo 08 ENE 2026 - 18:52h.

Leticia Requejo ha confesado por qué le ha sorprendido la iniciativa que ha puesto en marcha Marta López

Leticia Requejo y Marta López son amigas gracias a que ambas han coincidido en muchos programas de televisión en Telecinco. Actualmente las dos colaboran en 'El tiempo justo' y ha sido en este espacio en el que la primera se ha sincerado con la segunda al conocer la decisión que ha tomado con 500 prendas de ropa de su armario.

En el programa presentado por Joaquín Prat, Marta López ha explicado que ha decidido regalar 500 prendas de ropa a sus seguidores de Instagram y ha revelado cómo pueden conseguirlas. También ha contado que en otras ocasiones las ha donado a organizaciones benéficas o a personas que le han escrito directamente por redes sociales para pedirle alguna prenda en concreto porque la necesitaban y no podían comprarla, pero que en esta ocasión quiere regalarlas únicamente a sus seguidores de la mencionada red social.

Mientras daba explicaciones desde su casa, rodeada de prendas de ropa, de por qué había decidido regalarla en Instagram, Leticia Requejo ha pedido paso desde plató para aplaudir su iniciativa pero también para confesarle que le había sorprendido porque pensaba que algunas de esas prendas se las iba a regalar a ella, tal y como le había dicho: "Desde hace semanas me llevas diciendo que me vas a regalar ciertas prendas".

"Lo siento, pero estoy flipando, has quedado tú mal", ha comentado Leticia Requejo, que pese a ello ha subrayado que la iniciativa en sí de regalar ropa a sus seguidores "le parece genial". Ha sido entonces cuando Luis Pliego ha recordado que hay compañeras de Marta que fueron a su boda el verano pasado y que todavía no le han hecho un regalo: "A las compañeras que tampoco te han regalado nada por tu boda tampoco tocaría darles nada, ¿no?". "Pero es que yo sí que le regalé", ha apostillado Leticia Requejo.

Marta López ha comentado que estas prendas solo se las quiere regalar a sus seguidores de la mencionada red social y no a sus "amigas gorronas", pero se ha mostrado dispuesta a llevarse algunas de esas prendas al programa para mostrarlas y que sus seguidores sepan qué prendas pueden conseguir si siguen los pasos que ella les ha indicado en su perfil.