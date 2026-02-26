Un tanatorio de Xàtiva, Valencia, acoge la capilla ardiente de ex teniente coronel Antonio Tejero

A las puertas del tanatorio de Xátiva se han escuchado gritos de "¡fascista!" y "¡Viva Tejero!".

Muere a los 93 años Antonio Tejero, autor del intento de golpe de Estado del 23F

El tanatorio Servisa de Xàtiva, Valencia, acoge este jueves la capilla ardiente del ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, fallecido en Alzira ayer miércoles, el día en que se descalificaron los archivos del intento de golpe de Estado que protagonizó hace 45 años.

En la puerta del tanatorio, que custodia un guardia de seguridad, se puede leer la esquela que pide "rogar a Dios por el alma" de Tejero, "que falleció en la paz del señor" a los 93 años y explica que el funeral se celebrará estar tarde en la capilla del tanatorio La Costera de esta misma localidad.

El funeral se celebra este jueves por la tarde

Los restos mortales de Tejero permanecen en la sala 3 del tanatorio Servisa de Xàtiva, donde de momento se ha visto entrar a pocas personas y donde solo pueden acceder los familiares, como se ha comunicado a algunas personas ajenas a la familia que han intentado acceder.

El hijo sacerdote de Tejero, Ramón, ha llegado al tanatorio y ha entrado sin hacer declaraciones a los medios de comunicación.

La presencia de cámaras de televisión y fotógrafos ha generado expectación en los vehículos que circulan por la rotonda situada junto al tanatorio, donde desde un coche se ha escuchado gritar "fascistas" y unos ciclistas han exclamado: "¡Viva Tejero!".