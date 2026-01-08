Paz Padilla enseña el paso a paso de su increíble decoración de Reyes: el vídeo

Rocío Molina 08 ENE 2026 - 13:59h.

La humorista y presentadora ha mostrado cómo ha organizado todo para lograr su impresionante decoración de Reyes: su paso a paso

Las redes reaccionan tras la impresionante decoración de Reyes de Paz Padilla: "No sé de dónde saca el tiempo"

Paz Padilla sigue con resaca emocional tras la gran acogida que ha tenido la impresionante decoración de Reyes que ha montado este año en su casa. La presentadora ha logrado una unanimidad absoluta al convertir su hogar en un fondo marino para sorprender a su hija Anna Ferrer como es tradición. Esa magia que hace la humorista y que todos esperan no se logra en poco tiempo y ahora ella ha enseñado cómo lo ha organizado todo paso a paso en un vídeo explicativo.

Con un fondo marino al detalle para su hija Anna Ferrer, Paz Padilla ha abierto las puertas de su casa y ha estrenado el 2026. Una fantasía que lleva haciendo desde hace 28 años y que nos ha permitido ver desde el espacio o un circo dentro de su mismo hogar. "Lo espero más que la cabalgata de Reyes", le han llegado a decir en redes y ella se esmera y monta todo al detalle ante esta tradición que cada vez genera más expectación.

Una tarea que no es nada fácil y que le ha llevado su tiempo, lo ha hecho sola y, en este caso, reciclando y utilizando materiales low cost. "Os muestro cómo he conseguido hacer yo solita, el proceso de la decoración de la Noche de Reyes, paso a paso. Lo importante es hacerlo tú misma y crear ilusión con la imaginación. Espero que os haya gustado", ha escrito la presentadora mostrando todo lo que le ha llevado hacer este impresionante escenario marino.

Paso a paso la madre de Anna Ferrer ha comenzado exponiendo los materiales que ha necesitado para recrear este escenario propio de la película de 'La Sirenita': plástico, cartulinas, spray, churros de piscina, globos, papel de regalo y ojos adhesivos de distintos tamaños... Con este material, Paz Padilla ha tenido que coser adaptando una tela azul y envolver paredes y suelo de la habitación para formar así el mar.

Los churros de gomaespuma, trabajados con pericia, se han convertido en corales que la humorista ha tintado de diferentes colores con spray. La fauna marina como tiburones y cangrejos han sido los propios regalos que Paz Padilla ha envuelto utilizando cartulinas y los ojos adhesivos para lograr este sorprendente efecto.

Y, por si con esto no hubiera suficientes detalles, la gaditana ha inflado más de 400 globos, unos de colores y otros transparentes para crear burbujas en su espectacular fondo marino. Una obra de arte "impresionante", que "deja sin palabras" que, al igual que la elaboración de una falla, Paz Padilla ya está manos a la obra pensando en la sorpresa del año que viene. Una tradición de ellas que ha llegado para quedarse.