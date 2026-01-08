Se desvela la sentencia en la que se demuestra que Curro y Paquirri no son familia

La indignación de Canales Rivera con la mujer que dice ser madre de un hermano secreto de Paquirri: "Me parece un absurdo total"

Compartir







José Antonio Canales se ha enfrentado a una de las tardes más duras en 'El tiempo justo'. El colaborador ha respondido a los comentarios de Antonia Muñoz, madre de su supuesto tío Curro, sobre el parentesco de su hijo con Paquirri. Un cruce de acusaciones que, después de sus vacaciones, Canales ha cargado contra ella. Un enfrentamiento abierto que lleva más de un mes en los platós de televisión.

"Ayer me estuvieron contando todas las declaraciones que esta señora ha estado haciendo. Nos estamos preocupando en recopilar todas esas declaraciones que ella hace", admitía Canales. Además, ha afirmado que si todo esto es cierto, va a tomar acciones legales contra ella: "La voy a demandar. Ojalá pueda demostrar todas las cosas que ha dicho, porque lo voy a echar para delante", contaba.

"Me tiene en el punto de mira"

Canales ha reconocido que esta situación está suponiendo un problema para él y que Antonia Muñoz le tiene "en el punto de mira". El torero ha rechazado sentarse con ella para escuchar su historia, después de que ella le propusiera una conversación: "Yo sé lo que ella ha hecho mal. Si usted creía que estaba embarazada de él tenías que haber recurrido", explicaba él.

La sentencia de la prueba de ADN

PUEDE INTERESARTE Sheila Devil ingresa en un centro de desintoxicación: todos los detalles de su decisión definitiva para tratar sus adicciones

En noviembre de 2011, la sentencia en la que se determinaba que Curro era hermano de Paquirri salía a la luz. Por primera vez, 'El tiempo justo' desvela la sentencia de este caso en el que confirmaba que no había parentesco entre ambos y que la prueba de ADN era negativa: "revela una incompatibilidad genética para una relación de hermandad", afirmaba el juez en aquella época.

Tino Torrubiano, paparazzi, desvela que Antonia Muñoz no recurrió esta sentencia en el plazo estipulado y ha explicado en el programa el contenido de este documento: "Curro y Riverita no son hermanos. En la prueba de ADN que se les hace se analizan 16 marcadores genéticos y solo hay coincidencia en cinco. La conclusión es que Riverita y Curro no son hermanos, sí o sí", afirmaba.