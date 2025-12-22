El colaborador cree que Antonia Muñoz debería contactar con toda su familia para, según él, que se sostenga su teoría

Antonia Muñoz, madre del hermano secreto de Paquirri, carga contra la familia Rivera: "Me han engañado"

Compartir







Antonia Muñoz es una gaditana que está convencida de que su hijo es "cien por cien" de la familia Rivera. Su teoría viene porque asegura haber tenido un encuentro con Antonio Rivera, padre de Paquirri, a raíz del cual se quedó embarazada y dio a luz a su hijo Curro. Este sería, según la misma, hermano secreto del torero y por tanto tío de José Antonio Canales Rivera, de Francisco Rivera o de Cayetano Rivera, entre otros.

Las palabras de la mujer en 'Fiesta' han hecho estallar a Canales Rivera en directo. "Me parece todo esto de muy mal gusto y muy poca vergüenza", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. El colaborador de 'El tiempo justo' considera que Muñoz no está actuando de buena manera, al revolver una petición que ya hizo en el pasado y que fue resuelta -interpuso en 2010 una demanda de paternidad y Riverita, hermano de Paquirri, se sometió a un test que dio negativo-.

Canales Rivera, sobre las acusaciones de Antonia Muñoz contra su madre: "Es demandable"

"En vez de seguir luchando por esa supuesta paternidad, se calla durante 15 años. Está mal dirigida y mal aconsejada, viene otra vez a meter el dedo en la yaga", explica en el programa de Telecinco.

La petición de Antonia Muñoz pasa en estos momentos por lograr que Canales Rivera se haga un test de ADN. "Somos diez primos hermanos. Desde luego no voy a pertenecer a un circo mediático al cual no me identifico con ello, lo iento por ella", responde cuando es preguntado sobre la prueba.

Además, Canales Rivera cree que es "demandable" las declaraciones que Antonia Muñoz hace sobre su madre, Teresa Rivera, a quien atacó. "¿Tanta necesidad de notoriedad quiere tener?", se cuestiona el colaborador.