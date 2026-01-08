El reportero ha pisado el hielo y se ha mojado con el agua fría

'Winter is coming': La primera ola de frío pone contra las cuerdas a muchas familias en riesgo de pobreza energética: "No puedo pagar la luz y el gas"

Después de la borrasca 'Francis', todo el país dice hola a 'Gorreti', una nueva ciclogénesis explosiva que va a congelar todo el territorio nacional con densas nieblas, bajas temperaturas, fuertes vientos y algunas precipitaciones. 'El tiempo justo' se ha desplazado a La granja de San Ildefonso, en Segovia, para dar la última hora de esta borrasca.

Pello Moriones, reportero del programa, ha contado cómo están viviendo algunos vecinos este frío intenso y ha enseñado la situación en la que se encuentra el embalse de Pontón, completamente congelado: "Esto es una zona bastante fría, pero está siendo gélido", afirmaba Ruth, una vecina de la zona.

Además, Protección Civil ha recomendado extremar las precauciones con estas temperaturas, pues en las aceras se crean placas de hielo que pueden provocar resbalones y caídas. Las temperaturas en la localidad segoviana han descendido hasta los -12ºC, según contaban. El reportero ha tirado un palo al pantano para demostrar la capa de hielo que recubre por completo, la cual no se ha roto.

"No voy a meterme más"

Al descubrir esto, Pello se ha envalentonado y se ha atrevido a pisar un poco el hielo: "Esto puede acabar en tragedia", admitía el reportero mientras se colocaba encima de la capa congelada del embalse, de aproximadamente 2 centímetros de grosor. Y como si lo hubiera presagiado, el hielo se rompió bajo el pie de Pello, haciendo que se mojara en el gélido agua.

Las risas en plató se han desatado: "Hasta ahí llegamos, no me voy a meter más", reconocía Pello entre risas por su "metedura de pata". ¡Esperemos que no coja un resfriado!