Rocío Flores se rompe al recordar los instantes en los que se vieron tras muchos años distanciadas

Rocío Flores ha roto su silencio en '¡De viernes!' tras ganar ganar la demanda por revelación de secretos contra los creadores del documental de su madre, Rocío Carrasco. Fue precisamente en los juzgados donde una y otra se volvieron a ver las caras tras años de distanciamiento y conflictos mediáticos.

La nieta de Rocío Jurado cuenta cómo se produjo este reencuentro. "La primera vez que la vi la saludé, ella no me devolvió el saludo", comienza diciendo como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia. "Nos encontramos a una distancia muy corta", continúa. Flores exploca que se sintió "como si fuese una desconocida".

"Se me removía absolutamente todo"

Y cuenta además sus sentimientos en el duro momento. "La primera vez se me removía absolutamente todo, porque al final no es nada fácil llevar tantos años sin verte y encontrarte en un juzgado. Creo que es una situación en la que nadie quisiera encontrarse con su madre", puntualiza en '¡De viernes!'.

Rocío Flores explica que sintió "un vacío increíble" y que sería "raro" que evitase dichas emociones en aquél momento. "Considero que a dia de hoy no es consciente del daño que me ha hecho", continúa en el programa de Telecinco.

La nieta de 'La Más Grande' aclara que en todo este "tiempo" ha "intentado" tener conversaciones con ella "de manera privada". El encuentro se produjo el pasado 23 de junio. Aún a día de hoy sigue sin ser capaz de procesar qué ocurrió en aquellos instantes.

"No tenía nada que ver como ella salió y como yo salí. Salí destruida, no quiero ser brusca pero no entendía nada de ese día, era surrealista la situación", expone.