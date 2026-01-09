Celia Molina 09 ENE 2026 - 16:27h.

La actriz se acordó de su exmarido durante la presentación de la película 'Son, Sung Blue' basada en la música de Neil Diamond

Demi Moore fue una de las actrices que acudieron al estreno de la película 'Song, Sung Blue', un híbrido entre el cine y el musical en el que las canciones de Neil Diamond, cantante conocido por temas como 'Sweet Caroline', son las auténticas protagonistas. Tras pasar por la alfombra roja y disfrutar en primicia de la cinta, la actriz de 'La Sustancia' hizo unas emotivas declaraciones sobre su exmarido, el también actor Bruce Willis, que han sido recogidas por la revista 'People'. En una conversación con Kate Hudson, parte del elenco de la nueva película, dijo:

“Esto es algo un poco personal, pero Bruce siempre tenía cada semana el Día Neil Diamond. Estaba viendo la película y no paraba de acordarme de cuando él ponía a Neil Diamond al máximo volumen y yo le preguntaba, ‘¿Qué pasa?’. Y él respondía, ‘No, es el Día Neil Diamond'", relató la actriz. Ponía a Neil durante todo el día. Siguió haciéndolo durante años. Era un fan enorme de Neil. ¡Y yo también lo soy!", declaró Demi tras la proyección, recordando así los años que estuvo casada con el actor de 'Armageddon'.

"Los dos somos muy fans de Neil Diamond"

El cariño con el que ha hablado de su exesposo evidencia una vez más lo bien que se llevan ambos actores, a pesar de haber roto su relación matrimonial. Tanto es así, que Demi es uno de los pilares fundamentales de Bruce Willis en el proceso de su enfermedad, la demencia frontotemporal que le apartó definitivamente del cine en el año 2022. Lo que comenzó siendo solo afasia, terminó con el brutal diagnóstico de una enfermedad que altera de forma progresiva, no solo su lenguaje, sino también su conducta y su personalidad.

Actualmente, es la segunda mujer de Willis, Emma Heming Willis, quien se encarga del bienestar integral del actor. Toda la familia le ha cuidado con el máximo cariño desde que enfermó, si bien su esposa tuvo que tomar la difícil decisión de trasladarse a una segunda vivienda medicalizada (muy cerca de su casa habitual), con el fin de que estuviera atendido las 24 horas del día, sin modificar la convivencia normal con las hijas que tienen en común.

De hecho, una de las últimas imágenes públicas que se tienen del actor es una fotografía de éste caminando de la mano de uno de sus cuidadores, que le ayudan y alimentan día tras día. Como ya hizo público la propia Emma - quien ha escrito un extenso libro sobre cómo es el papel de los familiares que cuidan a enfermos con este tipo de demencia - el famoso protagonista de 'Jungla de Cristal' ya no puede comunicarse a través del habla, sino que sus seres queridos deben dirigirse a él con gestos sencillos como "levantar el dedo pulgar". Por su parte, Demi Moore, que le visita de manera frecuente, declaró en un programa de la televisión estadounidense lo difícil que es ver a una persona con un carácter "fuerte y vibrante" transformarse en una personalidad diferente.