'El tiempo justo' desvela todos los detalles de la nueva vida de Isabel Pantoja en Canarias

La ubicación exacta de la nueva casa de Isabel Pantoja, muy cerca de su sobrina, Anabel

La Navidad más dura de Anabel Pantoja: David se niega a “sentarse con su suegra”

Compartir







Isabel Pantoja ha comenzado una nueva etapa lejos de la península y 'El tiempo justo' ha podido conocer todos los detalles de su discreta, pero acomodada, vida en Canarias. El reportero del programa, Álex Álvarez, se ha desplazado al archipiélago y ha desvelado que la tonadillera reside actualmente en el sur de Gran Canaria, concretamente en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la exclusiva zona de Maspalomas–Las Meloneras.

Según ha podido saber este programa, la artista vive en una urbanización residencial de alto poder adquisitivo, donde las viviendas están valoradas entre 1,5 y 4 millones de euros. Aunque la casa no es de su propiedad, fuentes cercanas aseguran que Isabel Pantoja estaría pagando un alquiler aproximado de 5.000 euros mensuales.

PUEDE INTERESARTE Joaquín Prat se indigna al conocer los años que lleva en lista de espera una joven para tratar con su endocrino sus riesgos de salud

Lejos de permanecer recluida, Isabel se deja ver por la zona, siempre con perfil bajo. Varias personas la han visto haciendo la compra junto a su inseparable hermano Agustín, en un supermercado del sur de la isla. Eso sí, suele pasar desapercibida: "Cuesta reconocerla, suele ir con gafas de sol y con un abrigo bastante largo. Es decir, que te tienes que fijar mucho para saber qué es Isabel Pantoja", contaba Álex. Además, la cantante suele realizar salidas estratégicas a última hora de la tarde, entre las 20:30 y las 21:00 horas.

Cerca de la familia

Los vecinos coinciden en que mantiene una relación cordial y educada con el entorno, aunque no todos están cómodos con la atención mediática que genera su presencia. Otro de los grandes atractivos de su nueva residencia es la ubicación: a solo cinco minutos en coche de la playa, lo que le permite bajar a pasear o a cenar con tranquilidad.

Además, Isabel Pantoja vive muy cerca de su sobrina Anabel Pantoja, a apenas 12 minutos de Arguineguín, algo que refuerza el apoyo familiar en este nuevo capítulo de su vida.

'El tiempo justo' se ha desplazado hasta Gran Canaria y ha logrado hablar incluso con vecinos puerta con puerta, quienes confirman que Anabel Pantoja ha visitado recientemente la casa de su tía, dejando claro que el vínculo familiar sigue muy presente en esta etapa canaria de la cantante. Por el momento no se ha desvelado la ubicación exacta donde la cantante estaría viviendo.