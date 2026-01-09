Miguel Salazar Madrid, 09 ENE 2026 - 16:59h.

Estefanía Domínguez sufrió un terrible episodio vinculado a un medicamento adelgazante: su testimonio

En 'El tiempo justo' hemos profundizado sobre el mercado negro de los medicamentos adelgazantes. Tras ponernos en contacto con un joven que hace negocio con algunos de ellos -asegura que llega a venderlos por 200 euros-, descubrimos que existe un verdadero fervor por conseguir el medicamento que necesita prescripción médica.

Estefanía Domínguez sabe de primera mano lo que es tratarse con un fármaco de este tipo. En su caso, se lo recetó su médico de cabecera. Tras dos sesiones, llegó una tercera dosis con la que comenzó un auténtico calvario. La joven no paraba de vomitar y apenas podía ingerir comida. "Tuve que ir a urgencias", dice.

Prat, asombrado con la cantidad de peso que perdió la joven por un medicamento adelgazante

Domínguez llegó a perder 16 kilos en tan solo 17 días. "Cuando empecé a rehidratarme recuperé otros 3 kilos", comenta. No podía retener "ni el agua": "era beber dos traguitos y automáticamente vomitar".

Joaquín Prat, al escuchar a la joven, no ha podido ocultar su asombro tanto por los efectos adversos que le había provocado el medicamento como por la larga lista de espera que debe afrontar para tratar con su endocrino sus riesgos de salud.

"Estoy en lista de espera desde hace 2 años para ver al endocrino", dice. El presentador del programa de Telecinco, nada más escucharlo, mostraba su indignación. "¿Cómo es posible?", se cuestionaba.

La joven agrega además que está esperando también desde hace un año la llamada para visitar al neurocirujano. "Dieciséis kilos en 17 días es de todo menos saludable", agregaba más tarde Prat.

"Quería probar esto porque me comentaron que iba muy bien, me informé de los efectos secundarios y no vi muchas críticas", asegura Estefanía Domínguez.