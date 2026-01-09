Las primeras imágenes de Jessica Bueno con su "amigo especial" en 'El tiempo justo'

Alexia Rivas desvela la conversación que mantuvo con Jessica Bueno sobre su nuevo amor

Después de las informaciones que dio en el programa de ayer de 'El tiempo justo' Leticia Requejo, hoy hemos podido ver las primeras imágenes de Jessica Bueno con el supuesto hombre que habría conquistado su corazón desayunando en una cafetería de Sevilla. Tras esto, ambos han abandonado el local por separado.

La periodista Alexia Rivas ha explicado que todo arranca el 16 de diciembre, cuando recibe una fotografía en la que Jessica Bueno aparece en grupo junto a este chico y otra pareja: “A mí me envían una foto y, en ese momento, decido ponerme en contacto con Jessica”, relataba.

Antes de hablar con la modelo, ocurre algo determinante. La entonces pareja del joven contacta con Alexia para advertirle de lo que está pasando: “Me escribe y me dice: ‘Mi novio está hablando con Jessica Bueno, les he cogido la tablet y he visto los mensajes’”, contaba la colaboradora en directo.

Según ese testimonio, los mensajes iban más allá de una conversación cordial: “Había carantoñas, hablaban de dormir juntos, de ver películas juntos, incluso él le ofrece salir en un videoclip”, explicaba Alexia, que insiste en que se trataba de una relación estable, con un hijo de por medio. Alexia decide contrastar los datos y recibe otra información clave: un juicio en Bilbao entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro: “Busco en Google y no había nada, pero al día siguiente compruebo que todo era verdad y que llegan a un acuerdo”, afirma.

"Me has mentido"

Días después, Alexia contacta directamente con Jessica Bueno y le traslada lo que está ocurriendo. La respuesta inicial de la modelo es tajante: “Esto es surrealista. Yo coincidí con él en un mercado medieval, no podéis darlo por hecho”, le escribe.

Sin embargo, cuando las imágenes salen a la luz, Alexia, muy molesta al descubrir esas fotografías, vuelve a hablar con ella: “Oye, Jessica, me has mentido, porque hay imágenes vuestras”, le dice la periodista. La respuesta de Jessica matiza su versión: “No te mentí. Cuando me llamaste aún no le conocía en persona. Estáis exagerando y diciendo cosas que no han sucedido”.