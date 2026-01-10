Antía Troncoso 10 ENE 2026 - 02:24h.

La actriz responde a todo el 'hate' que recibe por publicar numerosas fotos de su nieta y comparte la decisión que ha tomado

Raquel Mosquera desvela el motivo real por el que su marido Isi está en la cárcel: "Podría haber perdido la vida"

Compartir







Ana Obregón se sienta en el plató de '¡De Viernes!' tras recibir un aluvión de críticas tras protagonizar una nueva portada junto a su nieta. La actriz responde a todo el 'hate' que recibe por la sobreexposición de la menor y sorprende al confesar la razón por la que ha realizado hasta ocho exclusivas con la pequeña.

"Todas las influencers sacan a sus hijas, todo el mundo saca a sus hijos", comenzaba diciendo Ana Obregón antes de confirmar de manera tajante que tras esta última portada, y como había asegurado con anterioridad, ya no va a hacer más exclusivas con Anita: "Me he dado cuenta. Era un exceso de compartir un poquito de felicidad. Siempre he dicho que en el año 2026 ya no hay más fotos y esta es del 2025, he cumplido".

No solo esto, sino que, además, Ana Obregón aseguraba que a partir de este año se terminaron también las imágenes de su nieta en sus redes sociales, donde nos tiene acostumbrados a compartir numerosas instantáneas de la pequeña desde que nació en el año 2023: "La compartiré de espaldas, pero no quiero que se vea su cara".

Ana Obregón sobre el motivo de sus portadas con Anita: "Esta niña tiene que comer"

Desde el nacimiento de Anita, Ana Obregón ha protagonizado hasta ocho revistas junto a ella, algo que ha sido muy criticado. En el programa de esta noche la actriz respondía a las críticas y sorprendía al desvelar el motivo detrás de estas portadas: " ¿Por qué las sesiones de fotos? Pues, te voy a decir la verdad porque es un dinero y esta niña tiene que comer y yo no tengo a nadie, más que trabajar y para trabajar tengo que dejar de estar con Anita y quiero trabajar menos que lo que hice con mi hijo, que es de lo único que me arrepiento en mi vida".

Ante la sorpresa de los colaboradores tras esta declaración de la actriz, esta añadía: "Llevo 44 años trabajando sin parar, que es mucho, pero he tenido muchos gastos, muchísimos. Gastos como cuando me perseguía ETA par secuestrarme. Me gaste un dineral en guardaespaldas. Me he gastado un dineral también con la enfermedad de mi hijo. Cuando he ganado más dinero he donado para la fundación de mi hijo", comenzaba explicando.

"Estoy rechazando muchos trabajos porque esta niña depende de mi. Yo las cosas no las hago a lo loco. Soy consciente de la edad que tengo y de que no voy a estar ahí siempre, y yo le quiero dejar a Anita un legado económico", desvelaba Ana Obregón que además añadía que todo el dinero de las portadas han ido destinado a una cuenta para la menor.