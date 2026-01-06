El actor ha dado un paso clave con la televisiva publicando su primera foto juntos

Que Mario Casas y Melyssa Pinto mantienen una relación desde hace un tiempo es algo más que evidente. Pero hasta este martes día de Reyes no se había hecho oficial, al menos por parte del actor. Y es que Mario Casas ha tenido un gesto en redes sociales que lo materializa, por fin, dejando atrás todas las especulaciones y rumores, dando así un paso muy pero que muy importante en su relación con la televisiva.

El actor ha subido una foto junto a Melyssa Pinto haciendo oficial su relación y con el siguiente mensaje: "Felices reyes", publicando así su primera foto con ella. Ambos se encuentran de viaje en París en un parque temático muy conocido, acaramelados y, como se ve en la foto, abrazados en uno con el otro.

Esto parece indicar que, cuando los dos tengan una cámara delante, dejarán atrás las dudas e incertidumbre y lo oficializarán también de manera más natural y ante los medios. No obstante, habrá que esperar para saberlo, puesto que como hemos visto en numerosas ocasiones, tanto el actor como la ex de diversos realities han preferido mantenerlo en secreto durante un buen tiempo.

Ahora, son muchas las preguntas que quedan en el aire: ¿cómo va esta relación? ¿qué planes de futuro tienen? ¡Muy pronto lo sabremos! Lo que está claro es que ya, por fin, podemos decir de manera oficial que ambos, Óscar Casas y Melyssa Pinto, mantienen una relación de noviazgo.