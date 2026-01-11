El grito de auxilio de Aramis Fuster tras ser amenazada de muerte: "Llevo tres meses sin salir a la calle"
Aramís Fuster confiesa, en esta entrevista, que tiene miedo porque recibe amenazas de muerte
El tenso encontronazo entre Aramís Fuster y Maite Galdeano nada más conocerse: "Eres una histérica"
Llevábamos mucho tiempo sin saber de Aramís Fuster hasta que reapareció en el programa de 'Fiesta' para ser entrevistada por Emma García y donde vivió una inesperada y trágica visión que tenía que ver con Ángel Cristo hijo. Poco sabíamos de ella hasta que la máxima autoridad del ocultismo ha decidido romper su silencio para desvelar que lleva meses recibiendo amenazas de muerte: "Tengo miedo", nos reconoce, visiblemente afectada por la situación que está viviendo.
La denuncia de Aramís Fuster: "Me tienen amenazada"
"Maldita vieja asquerosa", "asquerosa, de esta te vas a acordar", "te vamos a matar"... estas son algunas de las agresiones verbales y amenazas que recibe Aramís Fuster a través de las redes sociales y que la tienen atemorizada, pues confiesa temer por su vida. De hecho, asegura que lleva tres meses sin salir a la calle debido a las amenazas de muerte que recibe. Es más, está tan asustada que, cuando le llevan la compra a casa, siente miedo porque no sabe quién se puede encontrar al otro lado de la puerta cuando la abre: "¿Qué hago, me escondo debajo de la cama?", se pregunta.
Un equipo del programa se ha acercado hasta la casa de Aramís y ha podido comprobar el grave estado de nervios en el que se encuentra debido a la situación que está viviendo, pues nos alerta que su vida corre peligro: "Me están destrozando la vida". "Cualquier persona me puede ver por la calle y pegarme un disparo o darme con un palo a la cabeza. Lo que estoy pasando, no se lo deseo a nadie", lamenta. Para colmo, Aramís se encuentra sola ante este duro capítulo de su vida, pues no tiene familia y aún no ha recuperado la relación con sus hijos: "Estoy frente a lo que sea y que sea lo que tenga que ser".
"La solución es que me maten y que se acabe así la angustia... pero a la calle yo no voy a salir", añade. Es más, nuestro compañero le propone salir con ella a la calle, pero ella se niega en rotundo porque no sabe a quién se va a encontrar. Después, se pregunta qué es lo que ha hecho para tener que recibir esas amenazas de muerte.