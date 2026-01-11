Fiesta 11 ENE 2026 - 17:05h.

'Fiesta' analiza la última hora que hay en torno al polémico caso que protagoniza Fernando Martínez, el padre de Kiko Jiménez, quien apuñala al dueño de una armería tras una trifulca. La víctima es operada de urgencia y, horas más tarde, Fernando es detenido en su domicilio y puesto en disposición judicial después de ser acusado de "tentativa de homicidio". Tras pasar su primera noche en la cárcel, el programa tiene novedades sobre el caso.

Última hora sobre el caso de Fernando, el padre de Kiko Jiménez

Arabella Otero, desde las puertas del centro penitenciario de Jaén en el que se encuentra Fernando, nos da nuevos datos. Un funcionario nos ha confesado que Fernando aún no se encuentra en la celda en la que pasará los próximos meses porque hay que seguir el siguiente procedimiento: la noche de ayer y de este domingo la pasa en el módulo de ingresos y, el lunes, se entrevistará con un educador social y una trabajadora social, quienes decidirán si le ponen a un interno sombra en el caso de que sea incluido en el plan de prevención de suicidios.

Además, al ser reincidente, también podrían asignarle a este preso sombra, pues podría tener viejas rencillas con algunos otros internos. Otro de los datos que podemos aportar gracias al trabajo de nuestra compañera es que no estará solo en la celda, sino que tendrá un acompañante. Además, Arabella ha hablado con algunos vecinos del pueblo de Linares para descubrir qué sabían ellos sobre esta trifulca y sobre otros enfrentamientos entre la víctima y el agresor. También hemos podido hablar con el sobrino de la víctima, que se recupera favorablemente en el hospital.

Desde plató, se dan más datos de este suceso: la víctima padece un cáncer y por eso teme tanto por su recuperación tras haberse sometido a una cirugía de urgencia, los vecinos dan a entender que tiene problemas psicológicos e incluso psiquiátricos y hablan de más episodios violentos entre los implicados: "Se le ha visto, en más de una ocasión, con una escopeta de perdigones lanzando tiros al aire. La Policía le había retirado la escopeta y había adquirido un nuevo arma... así en varias ocasiones".

Los vecinos de Linares hablan de la mala relación entre el padre de Kiko Jiménez y la víctima

Algunos vecinos de Linares nos cuentan que la armería en la que se produjo el apuñalamiento se encuentra normalmente cerrada y que sus principales clientes suelen ser hombres corpulentos y tatuados que entran y salen muy rápido del establecimiento. También cuentan que, días antes de esta trifulca, se habría producido otra similar con alguien a quien llaman 'El ruso' y que está relacionado con el narcotráfico.

Por otro lado, el sobrino de la víctima nos dice que este tiene setenta años, que continúa ingresado y que se produjeron dos puñaladas, no una (una de ellas, con una herida de hasta seis centímetros de profundidad): "Es un sinvergüenza. Pero si él tira, yo tiro" (da a entender que, si lo ve, se tomará la revancha por lo que le hizo a su tío). La víctima, por su parte, dice tener miedo de que, al haber sido herido con ese machete, pueda haber cogido alguna bacteria que empeore su situación.