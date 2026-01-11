Todos los detalles sobre el protocolo penitenciario que se le habría aplicado al padre de Kiko Jiménez tras su ingreso en la cárcel

El pasado jueves 8 de enero, Fernando, el padre de Kiko Jiménez protagonizaba un altercado en una armería de Linares en el que acabó apuñalando a un hombre en el abdomen con un arma blanca. Después de atrincherarse en su domicilio, la policía procedió al día siguiente a su detención por orden judicial. Hoy, en '¡Vaya Fama!', conocemos todos los detalles de la primera noche en prisión del progenitor del influencer.

Fernando Martínez, padre del exconcursante de 'Supervivientes', está en disposición judicial acusado del apuñalamiento a un hombre con un machete de una hoja de treinta centímetros. El programa de 'Fiesta' desvelaba ayer, en primicia, los cargos a los que se enfrenta el progenitor del novio de Sofía Suescun por los hechos cometidos en la armería.

Tal y como detallaba el programa de Emma García, el padre de Kiko Jiménez pasó a prisión sin posibilidad de fianza tras ser acusado de un delito de tentativa de homicidio. Asimismo, mostraba en exclusiva las primeras imágenes de Fernando, esposado y escoltado, en la comisaría de Linares después de que los agentes interrumpiesen en su casa por los hechos.

El protocolo de ingreso que se le ha aplicado al padre de Kiko Jiménez

Esta mañana en '¡Vaya Fama!' conocemos cómo han sido las primeras horas del padre de Kiko Jiménez en prisión. Mila Cívico, portavoz de la Asociación Judicial de la Guardia Civil, conectaba en directo con el programa para contarnos todos los detalles sobre el protocolo que se le habría aplicado a Fernando en la cárcel:

"Como nuevo ingreso, lo primero que se realiza es un cacheo por palpación y raqueta para ver si lleva alguna cosa. Se verifica también sus pertenencias. A partir de aquí se hace una verificación de la identidad de esta persona, se le toman las huellas y con la documentación que lleva. Luego se hacen los trámites del ingreso de esta persona y se procede a la ducha. A posterior el médico le visita y hace un examen médico", explicaba Mila.

Una vez finalizada esta primera parte y tal y como explica Mila, el equipo técnico, en concreto, educador y un trabajador social, se hacen cargo del detenido y, en función del resultado de la entrevista que le realizan, proponen al director del centro penitenciario el módulo al que debería trasladarlo. Durante toda esta fase, las visitas no están permitidas.