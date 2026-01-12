Logo de telecincotelecinco
Alejandra Rubio explica el motivo por el que su suegro ha dejado de seguir en redes a Carlo Costanzia

Alejandra Rubio, en 'Vamos a ver'.. telecinco.es
Todo apunta a que algo habría cambiado en la buena relación que mantenía Carlo Costanzia con su padre, que este fin de semana dejaba de seguir en redes sociales tanto a su hijo como a su pareja, la colaboradora de 'Vamos a ver' Alejandra Rubio.

Esto sucedía justo después de que viésemos al joven derrochando complicidad y gestos de cariño con su madre en la presentación del programa en el que participan juntos.

Solamente unas horas después, la expareja de Mar Flores abandonaba las redes sociales y cerraba todos sus perfiles.

Alejandra Rubio: "Yo no le he dejado de seguir y Carlo tampoco"

La propia Alejandra Rubio ha reaccionado por primera vez en directo programa a este polémico movimiento de su suegro: "Yo no le he dejado de seguir y Carlo tampoco", ha comenzado aclarando.

"Estoy todavía en shock porque no me había enterado. He hablado con mi suegro y nos hemos reído porque ha sido una tontería. Está teniendo una serie de problemas en Instagram y no solo le ha pasado con nosotros, se ha cabreado y se lo ha quitado", ha querido aclarar Alejandra Rubio en directo.

Sobre si a Carlo padre le molestaron las imágenes cariñosas de su hijo junto a su madre, Alejandra ha sido tajante: "El problema es de sus padres, no suyo. Carlo no se quiere meter, no quiere que le salpique y lo que ha demostrado es que tiene buena relación con ambos".

