La influencer ha decidido elevar el nivel de las reuniones de Navidad y ha transformado su espectacular salón en el escenario de una competición

Marta Riumbau habla por primera vez sobre su intención de ser madre con Diego Matamoros: "Los dos queríamos ser padres juntos"

Este año, Marta Riumbau ha decidido elevar el nivel de las reuniones familiares y ha transformado su espectacular salón en el escenario de una competición épica: las Olimpiadas Navideñas de la familia Riumbau.

Tras un año marcado por grandes cambios personales, entre los que destaca su valiente decisión de afrontar la maternidad en solitario, Marta Riumbau vive un momento mágico. Estas son sus segundas navidades como mamá y ha querido volcarse por completo en crear tradiciones especiales.

Con un marcador en mano customizado por ella misma, donde aparecen los nombres de los participantes: papá, mamá, Héctor y Marta, y el espíritu navideño por las nubes, la influencer ha compartido a través de su perfil de Instagram los momentos más divertidos de esta jornada que ha llegado para convertirse en una original tradición.

La ex de Diego Matamoros ha ejercido de anfitriona y antes de empezar ha tenido un detalle con los participantes, kits olímpicos. Cada miembro de la familia recibió un jersey navideño, calcetines a rayas, diademas temáticas y hasta la mascota de la casa lució su mejor atuendo navideño.

Las pruebas fueron de lo más originales y pusieron a prueba no solo la destreza física de los participantes, sino también su puntería y, sobre todo, su sentido del humor. En uno de los retos, los concursantes debían apagar una hilera de velas encendidas de un solo soplido, demostrando quién de la familia cuenta con unos auténticos pulmones de acero.

A medida que la competición avanzaba, la dificultad iba en aumento. Con los ojos vendados, el desafío consistía en trasladar bolas de algodón desde la mesa hasta un recipiente utilizando únicamente un cucharón, una tarea que parece sencilla hasta que la falta de visión pone a prueba la paciencia de cualquiera.

La agilidad también tuvo su protagonismo con la pesca de bastones de caramelo, los participantes, con el dulce en la boca, debían rescatar otros bastones del interior de una piscina de bolas. Para rematar la jornada, no faltó el reto del papel higiénico, donde debían enrollar una tira con un vaso encima evitando a toda costa que este terminara en el suelo.

No todo fue velocidad. La familia también tuvo que sacar su lado más creativo con un concurso de modelado con plastilina. Cada uno creó su propio gnomo navideño.

La creadora de contenido ha dejado en manos de sus seguidores la elección del ganador de esta jornada. Entre risas y una banda sonora de lo más navideña, Marta Riumbau nos ha regalado la inspiración definitiva para animar nuestras próximas reuniones familiares con su original costumbre de su familia en Navidad.