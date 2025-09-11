EEUU revive en la era Trump el crimen político en medio de una polarización extrema

David Cacho 11 SEP 2025 - 17:28h.

Compartir







EEUU vive en la era de Donald Trump un nuevo período de crímenes político que recuerda a épocas pasadas con el miedo a la guerra Fría, la segregación racial y la crisis económica. Una época en la que Estados Unidos perdió su inocencia y vio cómo líderes de la talla de JFK, su hermano Bobby, Malcolm X o Luther King caían asesinados en una oleado de tiroteos mortales que asombró al mundo.

PUEDE INTERESARTE Las últimas palabras de Charlie Kirk antes de ser disparado fueron en defensa de las armas

La polarización, la división social que existe en Estados Unidos se ha evidenciado en los últimos años con varios intentos de asesinato que han afectado a políticos tanto republicanos como demócratas. El propio Donald Trump fue víctima de dos intentos frustrados durante la última campaña electoral. La última figura relevante asesinada ha sido el activista Charlie Kirk.

Militares junto al secretario de Defensa de los Estados Unidos rezan un padre nuestro por Kirk. Oraciones y vigilias improvisadas en las calles y en las universidades de todo el país. La solidaridad y el rechazo a la violencia convive en Estados Unidos con quienes justifican el asesinato del diferente.¿Apoyas el asesinato de Charlie Kirk? Si ¿Apoyas esta muerte? Sí.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El presidente de EEUU solo recuerda la violencia de la izquierda

El presidente de los Estados Unidos critica las divisiones políticas en el país que han alimentado la violencia, pero en su discurso solo recuerda actos de la izquierda violenta. "La violencia política de la izquierda radical ha herido a demasiadas personas inocentes y se ha cobrado demasiadas vidas. Recuerda que a él mismo han intentado asesinarlo dos veces o el intento de asesinato contra el republicano Streve Scalise en 2017.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pero Trump olvida que también la congresista demócrata Melissa Hortman y su marido fueron asesinados en junio de este mismo año. Y que también asaltaron las casas de los demócratas Josh Saphiro o Nancy Pelosy poniendo en peligro a sus familias.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Estudios estadounidense confirman que desde 2016 han crecido considerablemente los ataques partidistas. Una polarización palpable en el Congreso donde ayer se escucharon acusaciones de culpabilidad hacia los demócratas y en las calles donde un insulto a Kirk hizo que esa vigilia acabara a golpes.

Una polarización que no solo se está produciendo en Estados Unidos sino que es un fenómeno global desde hace unos años que también estamos viviendo en nuestro país. El populismo está ganando terreno con líderes como Putin, Xi Jinping, el propio Trump.

De las crisis del 2008 a la destrucción de la clase media

David Cacho analiza las opiniones de los expertos a este fenómeno. Hablan, primero, de cómo la crisis financiero de 2008 avivó el malestar con un estado del bienestar que no ha conseguido impedir el achicamiento de la clase media.

Hemos visto estos últimos días cómo la furia hacía arder la calle desde Nepal hasta Francia. La violencia política ha hecho irrupción también en Colombia o en Ecuador con el asesinato de candidatos presidenciales. Los beneficiados: los partidos populistas antisistema, sobre todo de derechas. La gran perjudicada: la democracia liberal.

La violencia ya se organiza en las redes

Tiene mucho que ver la revolución tecnológica en la que estamos inmersos y que está cambiando el mundo. Ya no hay tanto diálogo y sí muchos mensajes repetitivos, sobre todo, en redes sociales que, al final, te enseñan lo que tú quieres ver y oír. Y aquel que tiene un discurso moderado acaba decidiendo irse, dejando el espacio solo a los radicales. Pero las redes sociales no son solo un foro donde se incita a la violencia, sino que se organiza allí literalmente, Los recientes incidentes en Torre Pacheco, Murcia, se crearon- tal cual- desde un puñado de cuentas de redes sociales. Ese es el mundo en el que estamos hoy.