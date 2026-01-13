Alba Díaz, criticada por ignorar a sus seguidores tras pedir ayuda con un tema de su casa

Rocío Molina 13 ENE 2026 - 13:56h.

La influencer de 26 años se ha disculpado en público tras pedir ayuda en redes e ignorar los consejos que ha recibido

Alba Díaz enseña su proyecto personal más ilusionante: "En estos días empieza"

Alba Díaz es muy querida y tiene en su legión de seguidores a una comunidad de más de 450 mil miembros que le son fieles y con los que conversa día a día. Pero al igual que ocurre en las mejores familias, hay decisiones que pasan factura. Y la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' lo ha visto con la elección que ha hecho y por la que se ha terminado disculpando. El error que ha llevado a las críticas ha sido pedir ayuda por redes para ignorar después el consejo que le han dado.

Los usuarios se han mostrado molestos al responder a la petición de ayuda de la influencer y esta hacer al final todo lo contrario. El objeto de debate ha sido el color de la carpintería escogido para la casa que recientemente ha adquirido y en la que está haciendo una reforma integral para que esté a su gusto.

Ante la duda al escoger el color del suelo, Alba Díaz ha recurrido a sus seguidores para que le ayuden en esta elección. Para ello ha escogido cuatro modelos de color diferentes de madera y ha abierto una encuesta. Y, aunque la opinión unánime le ha indicado que apueste por los tonos claros, la hija de Vicky Martín Berrocal se ha decantado finalmente por el tono más oscuro de los planteados.

"Yo soy una mujer de contrastes y de extremos, de puntos medios, no. Y desde que de pequeñita tenía mi carpeta de Pinterest para mi futura casa, yo siempre metía estas inspiraciones y sabía que quería en mi casa se viera así. Entonces eso iba a ser muy difícil de quitármelo de la cabeza", ha admito para justiciar su elección. Sin embargo, eso no ha servido para que se le hayan quejado sus seguidores.

El hecho de plantear el debate y de darle unas respuestas cuando ella tenía su idea decidida desde el principio ha sido objeto de críticas. "Para eso no preguntes, tía", le ha indicado una usuaria y la propia Alba Díaz ha compartido esta opinión contraria para hacer una disculpa general.

"Perdonadme, por favor", ha dicho la influencer que ha manifestado que se ha dejado llevar y que agradece la ayuda que sus seguidores le prestan a cada paso que da en las obras de su casa, aunque aquí se ha dejado llevar más por su preferencia a riesgo de ser distinta de los consejos recibidos.