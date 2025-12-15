Rocío Molina 15 DIC 2025 - 13:29h.

La influencer ha vivido lo que más desearía en su 26 cumpleaños: las sorpresas que le han organizado sus padres y hermanos

Alba Díaz hace una emotiva reflexión tras su viaje a Ámsterdam con sus dos hermanos, Manuel y Triana

Alba Díaz no ha podido pasar un cumpleaños más especial. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' ha recibido sus 26 años rodeada de toda su familia en una celebración que ha durado varios días, que ha contado con tarta, dedicatorias y una sorpresa inesperada y de lo más mágica que ha compartido en sus redes sociales.

Difícilmente olvidará la influencer este cumpleaños en el que ha cumplido un sueño y todos han tirado la casa por la ventana para hacerla feliz. Su fiesta de los 26 años ha durado varios días y ha contado con diferentes momentos en el que tanto sus padres, hermanos o su novio Marcos Terrones han participado con mucho amor.

El mejor regalo que le han podido hacer a la influencer es juntarse todos y cumplir un sueño que tenía de niña: su madre le ha llevado a una granja escuela, el plan que la influencer siempre quiso hace de pequeña y allí se encontró con su tía Rocío Berrocal, su abuela, su grupo de amigos y su chico. ¡Todo un sueño! "Si esto no es ganar en la vida, dime qué es", ha escrito Alba Díaz al verse tan bien rodeada y llena de tanto cariño.

La visita no solo ha tenido el especial momento de la tarta en el que todos han cantado a la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés'. La influencer ha disfrutado de cerca de los animales y también de una batalla de cocina por equipos. "¡Qué planazo!", es lo que esta escribía antes de la comida y antes de saber que tenía pendiente otras sorpresas. Si esto parecía mucho, faltaba lo que le han organizado por la otra parte a la creadora de contenido.

¿Hay algo más bonito que el ver tanta ilusión de los demás por hacer especial a una persona? Eso es lo que han conseguido en este 26 cumpleaños. La segunda fiesta sorpresa la ha organizado su novio Marcos Terrones. "Me dijo que fuera a su casa a las 8 para ir a cenar juntos, los dos solos... casi me da algo, os lo juro", cuenta la influencer con emoción al llegar y encontrarse a sus hermanos por sorpresa y, eso que faltaba aún lo mejor...

El momento más emocionante llegaba cuando apareció por sorpresa su padre, Manuel Díaz 'El Cordobés', vestido de Papá Noel seguido de Virginia Troconis con un sombrero de elfo. "Mi niña interior ha sido más feliz que nunca", ha confesado para decir a continuación cómo se siente tras este despliegue de medios: "Tengo la resaca emocional más grande de mi vida. Me siento tan querida, os juro que no me merezco todo esto".