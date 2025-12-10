Rocío Molina 10 DIC 2025 - 18:04h.

La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' ha revelado lo que ha significado para ella su escapada a Ámsterdam junto a sus hermanos

Alba Díaz se tiñe de morena y presume de cambio de look radical: "Se me ha ido la cabeza"

Alba Díaz está en una nube después de todo lo que ha vivido recientemente. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' ha viajado a Ámsterdam con sus dos hermanos, Manuel y Triana y ha hecho una emotiva reflexión a su regreso tras todo lo que han pasado juntos y lo que ha significado este viaje para ellos.

Como muestra de todo el cariño que se ha llevado, de todo lo que ha compartido y de haber encontrado mucho de ella misma en esta convivencia con sus hermanos donde han desconectado de todo, la influencer de 25 años ha escrito una emotiva reflexión de lo que se ha dado cuenta de lo que que es verdaderamente importante en su vida. Lo que ha descrito con pocas palabras como "una resaca emocional enorme", ha sido para ella toda una lección de vida.

"En este viaje he entendido más aún que nos pasamos la vida corriendo, ocupados, con el piloto automático, distraídos y, mientras tanto, quienes queremos siguen creciendo, cambiando. alejándose, yendo y viniendo...", ha comenzado diciendo la influencer que esta escapada le ha servido para poner su contador a cero. Alba Díaz está en un periodo de grandes cambios al iniciar recientemente las obras de la casa nueva que ha adquirido y también ha contado a sus seguidores que ella, su madre, su tía Rocío Martín Berrocal y su abuela vuelven pronto con fuerza con otra una segunda parte de 'Las Berrocal'.

A través de vivir momentos junto a sus hermanos pequeños sin tener en cuenta la hora, el móvil o el tener que fotografiarlo todo, la hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' y de Vicky Martín Berrocal ha creado instantes imborrables: estos están en su cabeza y los va a guardar como un tesoro, tal como ha contado a sus seguidores. La influencer ha ganado con este viaje a Ámsterdam certezas, respuestas y mucha libertad. Más de lo que le da el frenético día a día.

"Este viaje nos ha obligado a parar, a escucharnos de verdad, a mirarnos, que no es lo mismo que vernos y, sin pantallas de por medio", ha recalcado. Respecto a esta enriquecedora experiencia que ha compartido junto a Manuel y a Triana con los que está muy unida, Alba Díaz ha insistido en que ha disfrutado de cada escaparate, olor, color y, lo que ella más valora, la complicidad que existe entre ellos.

La influencer añade un deseo después de lo vivido: "Ojalá aprendamos a guardar más tiempo para lo que importa, ya sea en Ámsterdam (por suerte) o en el salón de nuestra casa". Sus últimas palabras van dirigidas a sus hermanos y acompañadas de unas imágenes que representan todo lo que han vivido a lo largo de estos días en la conocida popularmente como Venecia del norte. "Os amo y adoro ver cómo evolucionáis y crecéis cada día".