Rocío Molina 13 ENE 2026 - 11:43h.

La exconcursante de 'GH VIP 7' ha mostrado a sus seguidores su faceta más tierna como madre

Joaquín Prat lee en directo un mensaje de Anabel Pantoja y Alexia Rivas reacciona: "Lo vamos a apuntar"

Compartir







Anabel Pantoja ha mostrado en Instagram su faceta más tierna como madre. La finalista de 'Bailando con las estrellas' y exparticipante de 'GH VIP7' ha sacado a la luz un vídeo de un emotivo momento junto a Alma con el que ha derretido a todos.

Pese a que las Navidades han traído cola y han dejado al descubierto el distanciamiento y hasta ultimátum que David Rodríguez le ha dado a la influencer con su madre Merchi, esta parece relajada y, absolutamente entregada a su hija. El mejor ejemplo lo ha mostrado ahora con un vídeo en el que derrocha complicidad total entre su bebé y ella.

La sobrina de Isabel Pantoja ha enternecido a sus fans enseñando las estrategias que se tiene que inventar para que su hija coma. En las imágenes se aprecia cómo Anabel Pantoja se aleja corriendo con la cuchara mientras la pequeña Alma no quita ojo de ese divertido ritual. Tras unos segundos apartada y bailando con este elemento, la influencer llega hasta donde está su hija y logra con éxito que esta abra la boca.

De esta forma, Anabel Pantoja logra dar de comer la merienda a su hija Alma en plena calle y recurriendo a un festival de onomatopeyas y de baile con la cuchara que a su pequeña le encanta y que sigue divertida. "Todo lo que hay que hacer para que coman", expresa la influencer en sus historias de Instagram en las que muestra este gesto de amor, ternura hacia su bebé.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Esos gestos de mamá que hacen tan divertida la hora de la comida y la emoción de su hija al ver este momento maternofilial, ha sacado a la luz esa faceta tan tierna y natural que la exconcursante de 'Bailando con las estrellas' tiene. Un vídeo en el que Anabel Pantoja muestra la complicidad que ella y Alma tienen y los juegos a los que recurre para facilitarse su día a día con un bebé de un año a su lado.