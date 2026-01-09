Logo de telecincotelecinco
Anabel Pantoja se moja y confiesa a quién apoya para ganar 'GH DÚO': "Mi ganadora"

Anabel Pantoja
Anabel Pantoja posa sonriente. Getty
Anabel Pantoja es muy fan de 'Gran Hermano', participó en 'GH VIP 7' - aunque solo estuvo ocho días dentro de la casa porque fue la primera expulsada por decisión de la audiencia tras ocho días de convivencia - y no se ha perdido la gala de estreno de la cuarta edición de 'GH DÚO'.

Mientras veía la primera gala, presentada por Jorge Javier Vázquez, ha querido contarle a sus seguidores que ya tiene a una favorita para hacerse con la victoria en esta edición - pese a que todavía no están todos los concursantes y el domingo habrá novedades - y que tome el testigo de las ganadoras de las ediciones anteriores, que son María Jesús Ruiz, Lucía Sánchez y Marieta.

"Mi ganadora", ha escrito la prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja en un story en el que aparece Belén Rodríguez en el confesionario junto a John Guts, con el que protagonizó un momentazo y es que él le tenía que hacer pensar que habían tenido "un rollo" en el pasado y ella le aseguraba que no tenía ni idea de quien era. "Después del confesionario de Adara y Benita, está esto", ha añadido la influencer, recordando también otro momentazo del programa.

