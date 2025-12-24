Lorena Romera 24 DIC 2025 - 10:54h.

La influencer sorprende a su novio con un plan y él reacciona con humor: "Está la cosa muy mal"

Anabel Pantoja, al borde del llanto tras llevar a su hija Alma al médico

Anabel Pantoja se ha llevado a David Rodríguez de cita sorpresa. La sobrina de Isabel Pantoja ha reflexionado sobre lo importante que es pasar tiempo de calidad en pareja. Especialmente cuando se es padre. Por eso, la influencer, exconcursante de 'Supervivientes', ha querido sorprender a su novio con este plan que, aunque "podía haber sido otra cosa", ha terminado siendo el momento perfecto para ellos de pasar un ratito a solas y olvidarse de todo.

A través de su perfil oficial de Instagram, la que fuera colaboradora de diversos programas de Telecinco ha hecho partícipes a sus más de dos millones de seguidores de este romántico plan para dos que ha organizado como previa de la que es una de las noches más especiales del año; la Nochebuena.

"Hoy tenemos una cita, en chándal, después de 300 meses sin ningún ratito a solas", ha señalado la que finalmente quedase como segunda clasificada de 'Bailando con las estrellas', haciendo autocrítica por no haber sacado tiempo para disfrutar en pareja, algo que, dice, es muy necesario. "Hay que obligarse, si no estáis perdidos", ha reflexionado.

La reacción de David Rodríguez al plan de Anabel Pantoja

"El sitio y el plan lo he elegido yo", ha anunciado la creadora de contenido, que ha reconocido que "aunque podría haber sido otro", está muy satisfecha con su propuesta. "Podría haber elegido un restaurante o una discoteca", ha señalado Anabel Pantoja mientras David Rodríguez comenta que "ahora techno... pum, pum, pum", mientras mueve la cabeza con unas gafas de 3D.

Y es que la exconcursante de 'Supervivientes' ha sorprendido a su chico con una tarde de cine, viendo la última entrega de la saga de James Cameron, Avatar: Fuego y ceniza. "Podía haber elegido otra cosa, pero nada... ¿no?", le dice ella. "Está la cosa muy mal", comenta él.

Con unas hamburguesas, la pareja ha disfrutado de las tres horas y media de película, desconectando de sus quehaceres diarios y saboreando este ratito a solas, algo que la propia influencer ha reconocido que hacía mucho tiempo que no ocurría.

Un plan que también confirma que, a pesar de los rumores de crisis entre ellos, que también apuntan a una presunta mala relación del fisioterapeuta con Merchi, su suegra, Anabel Pantoja y David Rodríguez continúan disfrutando de su noviazgo, ajenos a las polémicas que surgen sobre su historia.