Celia Molina 13 ENE 2026 - 12:56h.

La Casa Real ha informado de la cancelación de los eventos que tenía previstos doña Sofía en las Islas Canarias esta semana

La reina Sofía, ante su proyecto más especial: abrirá su propia protectora de animales tras décadas de apoyo y activismo

La Casa Real ha informado de la cancelación inmediata de los eventos que tenía la Reina Sofía en las Islas Canarias, programados para este mismo miércoles y jueves, debido al complicado estado de salud que atraviesa su hermana menor. La Princesa Irene de Grecia, de 83 años, padece Alzheimer avanzado y disfagia (dificultad para tragar), enfermedades que le han provocado un delicado cuadro clínico en los últimos años. Aunque nunca se haya confirmado oficialmente, éste sería el motivo por el que la segunda hija de los reyes Pablo y Federica se retiró abruptamente de la vida pública.

El miércoles, la madre del rey Felipe VI tenía previsto recoger un premio en honor a su compromiso con la conservación de la biodiverisdad en el Acuario Poema del Mar (el Premio Gorila 2024) y, después, iba a acudir al acto en el que sería investida como doctora honoris causa en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas. Acto que también ha quedado aplazado hasta nuevo aviso.

"Quiere estar al lado de su hermana pequeña"

Según informa la revista 'Hola', Sofía ha cancelado todos sus eventos "porque no quiere salir del Palacio de la Zarzuela para poder estar al lado de su querida hermana pequeña". La última vez que vimos a la princesa Irene en público fue el 7 de febrero de 2025 en Atenas, durante la boda de su sobrino, el príncipe Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinogiannis. La Princesa acudió aña ceremonia en silla de ruedas y tanto su hermana como su sobrina, la infanta Cristina, cuidaron de ella.

La Clínica Mayo define el Alzheimer como la causa más común de demencia. Esta enfermedad neurodegenerativa es un proceso biológico que comienza con la aparición en el cerebro de una acumulación de proteínas en forma de placas amiloides y ovillos neurofibrilares que hacen que las neuronas cerebrales mueran con el tiempo y el cerebro se encoja. Por otro lado, la disfagia es un término médico que hace referencia a la dificultad para tragar. Es una afección puede ser muy dolorosa y que, en algunos casos, hace que la deglución sea imposible. Suele darse en personas mayores, como es el caso de Irene de Grecia, cuyo estado de salud preocupa desde hace tiempo a todos los miembros de la Casa Real.

Justamente ayer, Felipe VI recibió en audiencia al primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, en el Palacio de La Zarzuela. En la jornada del 12 de enero, el rey también recibió a la nueva embajadora de Ucrania en España, Yulia Sokolovska, y otros seis embajadores más que le presentaron las cartas que les acreditan como los representantes de sus respectivos países en España. Aunque, por regla general suelen ser seis los embajadores que cumplen con este acto protocolario en cada ocasión, esta vez han sido siete. De esta forma, todos ellos podrán acudir a la tradicional recepción al Cuerpo Diplomático que brinda todos los años Felipe VI en el Palacio Real antes de finales de enero.