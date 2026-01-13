Las dos exempleadas veinteañeras fueron contratadas para trabajar en las mansiones de Julio Iglesias cuando este tenía 77

Trabajadora presuntamente agredida sexualmente por Julio Iglesias: "Le dije que no, pero lo hizo"

El testimonio de dos extrabajadoras de Julio Iglesias en el que denuncian presuntos abusos sexuales por parte del cantante ha conmocionado a todo el mundo.

La investigación, realizada por 'elDiario.es' en colaboración con Univision Noticias, ha durado más de tres años y se habría realizado mucha discreción. Aunque estos medios de comunicación aseguran haberse tratado de poner en contacto en repetidas ocasiones y por diferentes vías con Julio Iglesias y con su abogado, no habrían obtenido respuesta a las preguntas que estos medios le hicieron llegar por email, mensajes telefónicos y cartas entregadas en sus residencias.

Esther Palomera, directora adjunta de 'elDiario.es' y colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa', ha dado todos los detalles de esta investigación en nuestro plató.

"Mis compañeras llevan diez días enviando mensajes y realizando llamadas telefónicas no solo a Julio Iglesias, también a la persona que le asiste e incluso a a esposa del cantante. No han querido hablar con nosotros", ha comenzado contando Palomera.

"Es una investigación que, salvo las personas que trabajaban en ella, se ha preservado del resto de la redacción porque no podía haber ni la más mínima filtración", ha añadido.

Esther Palomeras: "Ha sido una investigación muy complicada porque sabíamos el impacto que iba a tener y a lo que nos enfrentamos"

Además, la colaboradora de nuestro programa ha detallado en directo: "Esta investigación se ha realizado en Miami y empezó hace tres años. Ha sido muy complicada porque sabíamos el impacto que iba a tener y a lo que nos enfrentamos, porque Julio Iglesias no es cualquiera, ya que además de muchísimo dinero tiene muchísimo poder y apoyos en gran parte del mundo. Estamos totalmente convencidos de esta investigación y hemos hecho lo que debería hacer cualquier periodista. Los testimonios son irrefutables y las viviendas que narran estas trabajadoras son realmente escalofriantes".

Dos de estas trabajadoras han accedido a hablar directamente ante la cámara sobre las penetraciones, tocamientos, bofetadas y vejaciones físicas y verbales de las que acusan a Julio Iglesias. Estos sucesos habrían ocurrido en el año de 2021, cuando Julio Iglesias tenía 77 años.

"Me ofreció meterme los dedos analmente y le dije que no quería, pero me los metió y le pedí que parase", describe una de ellas.

"Pienso que lo sigue haciendo con otras chicas y eso no me deja en paz. Quiero darles fuerzas y decirles que no es su culpa, que es culpa de él", dice una de ellas entre lágrimas.

"Julio es una persona muy controladora", aseguran. Afirman que Iglesias ejerce ese poder "a través del miedo". "Amenaza con despedirte y constantemente te recuerda que estar trabajando para él es lo mejor que te ha pasado en la vida. Vive recordándote cuáles son las reglas, qué puedes hacer y qué no", añaden.