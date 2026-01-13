Natalia Sette 13 ENE 2026 - 09:00h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' muestra orgulloso el regalo que le ha hecho su futura mujer, Marieta

Marieta habla del dineral que cuesta su boda con Suso Álvarez

Suso Álvarez, emocionado, enseña el regalo que le ha hecho Marieta a través de sus redes sociales y asegura que será algo que heredarán sus hijos en el futuro. El exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha hecho siempre partícipe a todos sus seguidores del amor que sienten el uno por el otro y mucho más después de anunciar su compromiso. Esta vez no iba a ser menos y es por ello que el influencer muestra tanto en videos como en fotos el increíble detalle que ha tenido su futura mujer.

Hace un año y medio que Suso y Marieta gritaron a los cuatro vientos su amor y desde entonces las demostraciones públicas de cariño no han parado. El colaborador de televisión y la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ están profundamente enamorados y no pueden esperar al día en el que se den el ‘sí quiero’.

Tanto es así que la influencer le ha hecho un regalo muy significativo a su futuro marido y lo ha grabado con un mensaje muy especial: “De tu mujer, con amor”. Aunque todavía no han pasado por el altar, ambos se tratan como marido y mujer, pues tienen muy claro que se casarán y pasarán el resto de su vida juntos. “Ayer estrené el REGALAZO que me hizo mi mujer”, ha compartido Suso a través de sus ‘stories’.

Acompañando el texto, hay un video del exconcursante de ‘Supervivientes’ donde se muestra muy arreglado, con un esmoquin entero negro, de donde saca el espectacular regalo de Marieta. Un reloj antiguo perfecto para guardarlo en el bolsillo interior de la chaqueta del traje. “Tenía muchas ganas de tener este reloj, llevaba tiempo diciéndole a mi mujer que lo quería”, cuenta sincero el colaborador.

La emoción del exparticipante de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ se nota a través de la pantalla, pues asegura que el regalo es tan especial, que espera que un día puedan tenerlos sus hijos. “Espero que el día de mañana este reloj lo hereden mis hijos”, ha puesto orgulloso. Una demostración más de que en su relación con la ganadora de 'GH DÚO' sigue existiendo el mismo amor, cariño y atención a los detalles que al prinicpio.