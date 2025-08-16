Suso Álvarez disfruta de un plan familiar junto a Marieta: "Las costumbres de mi futura mujer"

Equipo Outdoor 16 AGO 2025 - 13:00h.

Suso y Marieta están disfrutando de unos días de descanso en Elche, la ciudad natal de ella

Marieta comunica una feliz noticia tras comprometerse con Suso Álvarez: "Por fin lo puedo decir"

Suso Álvarez y Marieta anunciaron hace ya algunas semanas que se iban a casar con un romántico vídeo en sus redes sociales. Marieta no ha ocultado en todo este tiempo sus ganas de pasar por el altar con Suso, quien en sus propias palabras "es el amor de su vida".

Sin embargo, desde el anuncio de su compromiso la pareja no había vuelto a dar detalles de su boda hasta esta semana. Era el propio Suso Álvarez quien este pasado jueves hablaba en 'Vamos a ver', el programa de Joaquín Prat, para despejar algunas incógnitas:

"Tengo una firma que me va a vestir. Es mi amigo David Sotoca de Albacete, también hemos contratado una wedding planner y las cosas van viento en popa. Yo aluciné cuando me puse a organizar la boda. Es un follón".

"Tengo más ilusión de casarme que ella"

Suso Álvarez ha reconocido que él nunca había pensado casarse, que no era algo que se hubiera planteado, pero también ha explicado que ahora todo ha cambiado: "Cuando llega la persona correcta a tu vida te hace mucha ilusión, te invade esa ilusión. Ahora tengo yo más ilusión de casarme que ella".

¿Piensan Suso y Marieta convertirse en padres?

Sobre lo que Suso nunca ha dudado es sobre sus deseos de convertirse en padre. A este respecto Suso fue directo durante su entrevista: "Quiero ser padre lo antes posible con ella porque es el amor de mi vida". Y lo cierto es que Marieta piensa igual que su chico: "Esa misma noche de bodas nos encantaría ponernos, pero todo puede cambiar de un año a otro. A lo mejor en ese momento decidimos seguir esperando o que venga cuando quiera".

Suso viaja a Elche para conocer la tierra de su chica

Tras el anuncio de su compromiso, Marieta y Suso han decidido aparcar por unos días los preparativos de la boda y disfrutar de unas vacaciones en familia. Para este descanso han elegido la localidad en la que Marieta creció, Elche, donde la alicantina vivió durante su infancia y parte de su juventud.

Suso ha aprovechado para empaparse de las costumbres de la ciudad de su chica y ambos han compartido en redes imágenes de ellos en familia y disfrutando de una emotiva cena con sorpresa incluida. La mesa en la que la pareja cenaba era servida por una amiga de Marieta que aprovechaba la ocasión para dejarle un emotivo mensaje.