Ana Carrillo 20 NOV 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha confesado que no imaginaba que una boda fuera tan cara

Marieta y Suso Álvarez ya tienen muy avanzados los preparativos para su boda, de la que todavía no han revelado la fecha exacta aunque sí que será en el verano del año que viene y el nombre de algunos invitados famosos con los que han compartido platós en televisión como Adara Molinero o Marta Peñate. En Instagram, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' está compartiendo todo el proceso con sus seguidores, a los que les ha confesado que le ha sorprendido el dineral que cuesta una boda.

Ha sido a raíz de que una de sus seguidoras le haya pedido que le diga cuánto dinero se puede llegar a gastar en una boda para imaginarse cuánto tiene que ahorrar. Al leer la pregunta, la ganadora de la tercera edición de 'GH DÚO' ha admitido que no pensaba que una boda fuera tan cara: "Os voy a ser sincera, no sabía que una boda costaba tanto".

La finalista de 'Supervivientes 2024' ha reconocido que su caso es especial porque como tanto su novio como ella son creadores de contenido en redes sociales van a realizar muchas colaboraciones con diversas marcas, por lo que ahorrarán un dinero considerable; pese a ello, les ha confesado que su enlace va a costar un dineral: "Nos estamos dejando un riñón".

"He flipado con lo que vale una boda, de verdad, no pensaba que era tanto, pero bueno, ya está, solo se vive una vez en la vida", ha añadido la influencer, revelando así que cree que la inversión va a merecer la pena por la felicidad que experimentará en su boda con el que considera con el hombre de su vida, con el que planea tener hijos tan pronto como se den el 'sí, quiero'.

Pese a sincerarse acerca de lo caro que le parece todo, no ha revelado la cifra exacta ni aproximada de lo que costará su boda.