Rocío Molina 14 ENE 2026 - 08:03h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha comenzado un exigente plan de entrenamiento con Álex Ghita para ponerse en forma

Ángel Cristo Jr. reaparece con nueva noticia y da detalles del libro de sus memorias

Compartir







Ángel Cristo Jr. se ha propuesto un cambio físico radical para este año y no ha dejado pasar más tiempo para comenzado con su nuevo ideal. El exconcursante de 'Supervivientes' está decidido a cuidarse el físico y para ello se ha puesto en manos del exigente entrenamiento de Álex Ghita, excompañero de 'GH DÚO de su mujer Ana Herminia. Este le ha planteado unos ejercicios y rutina que el hijo de Bárbara Rey ha compartido públicamente en sus redes.

Después de sufrir vaivenes en su peso tras su paso por 'Supervivientes' (allí perdió casi 12 kilos que luego recuperó), Ángel Cristo Jr. quiere entrenar, sudar y hacer del deporte una nueva rutina y eso es lo que ha implantado este año en su agenda de la mano de Álex Ghita, su ahora 'personal trainer' y exnovio de Adara Molinero.

PUEDE INTERESARTE Ángel Cristo y Ana Illas se enfrentan en directo a las imágenes de su terapia psicológica de mediación

El hijo de Bárbara Rey está orgulloso porque aunque todavía es pronto para ver resultados está siendo constante en la práctica y confía en que pronto se haga un saludable hábito. "El segundo día seguido. No me lo puedo creer", ha confesado a sus seguidores tras su última sesión.

Mancuernas y zancadas: tonificar y hacer músculo

"Durísimo. Entrenar contigo es lo más duro que hecho en mi vida, pero súper eficiente", ha explicado el hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo después de una de las primeras sesiones de este reto para el 2026. Aunque el exconcursante de 'Supervivientes' está haciendo los ejercicios bajo la supervisión de Álex Ghita y es consciente de sus limitaciones dado que sufre espondilitis anquilosante, estos ejercicios se pueden replicar en casa, tal como ha mostrado en sus redes.

Canal de Whatsapp de Telecinco

En esta nueva rutina y plan de entrenamiento que le ha puesto el ex de Adara Molinero y antiguo compañero de Ana Herminia en 'GH DÚO' destacan las zancadas con mancuernas. Estas pueden hacerse en cualquier lado siempre y cuando haya espacio y teniendo muy en cuenta la técnica. Esto quiere decir que tras cada zancada, hay que bajar la rodilla de la pierna que queda detrás hasta casi tocar el suelo y, desde esa posición elevar los brazos con una mancuerna en cada mano.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La clave de este ejercicio es mantener la espalda recta y apretar bien fuerte la zona abdominal para ganar estabilidad y no caerse. Y, en sustitución de las mancuernas se puede utilizar cajas de leche o diferentes objetos que simulen un peso similar al propuesto.

Los beneficios del balón medicinal, el gran aliado

Sin pensar más de la cuenta en expectativas y para hacer no solo músculo sino también tonificar cuando se ha estado mucho tiempo sin hacer ejercicio, Álex Ghita ha recurrido al balón medicinal para el reto de Ángel Cristo Jr. Esta es una de las herramientas de entrenamiento más polivalentes que existen.

Y, con este elemento cogido lo que hay que hacer es dar una zancada, pero sin moverse realmente del sitio, mientras se aprieta la zona del 'core' para tonificar brazos, cuádriceps y glúteos. Un ejercicio sencillo, pero muy efectivo. Tanto como otro consistente en levantar el balón medicinal con los brazos estirados y hacer un giro de unos 45 grados hacia la derecha, al centro y posteriormente a la izquierda, mientras se levanta a la vez la rodilla como a unos 90 grados del suelo.