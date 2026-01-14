Lidia González 14 ENE 2026 - 17:19h.

Todos los detalles sobre la mudanza de los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’

Claudia Martínez y Mario González comunican una feliz noticia tras su reciente reconciliación

Claudia Martínez y Mario González han dado un importante paso en su relación después de todas las idas y venidas que han protagonizado. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se van a vivir juntos, como así lo han anunciado así a través de sus redes sociales con un emotivo post. Ahora, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ ponen sobre la mesa nuevos detalles al respecto. ¡Descubre todo, en exclusiva, en el programa completo en Mediaset Infinity!

Los que fueran concursantes de ‘Supervivientes’ se sumían en la búsqueda de su nuevo hogar hace nueve meses, antes de vivir su última crisis, que parecía definitiva. Sin embargo, la pareja ha superado su último bache y, más fuertes que nunca, comienzan una nueva etapa juntos. “No han firmado la compra de una casa, es de alquiler”, comienza explicando Alba Carrillo.

Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ han puesto sobre la mesa toda la información al respecto, como la zona en la que está ubicada. Los presentes en el plató no han perdido la oportunidad de comentar la noticia y desvelar todos los datos sobre ello. “Estoy segura de que les va a venir muy bien, es un cambio de aires”, asegura Fani Carbajo.

Programa completo: La relación actual de Claudia Martínez y Mario González

El noviazgo de Claudia Martínez y Mario González ha pasado por muchos puntos, siendo el centro de muchas crisis. Ahora que han dado un importante paso en su relación, los colaboradores del videopodcast lo cuentan todo sobre la relación actual que mantienen y en qué punto se encuentra su situación con Sheila González, la expareja del influencer.

Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ comienzan el año por todo lo alto contándolo todo sobre el importante paso en la relación de Mario González y Claudia Martínez. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ han dado el paso de alquilar una casa y el videopodcast conoce todos los detalles que hay detrás. ¡Dale al play y no te pierdas nada!