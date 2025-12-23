Natalia Sette 23 DIC 2025 - 12:57h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' gritan a los cuatros vientos y su amor y sus redes sociales estallan en críticas hacia ellos

Claudia Martínez le pide perdón a Mario González tras salir a la luz sus imágenes besándose con un futbolista del Atlético de Madrid

Claudia Martínez y Mario González confirman su reconciliación con un beso y se genera un intenso debate en sus redes sociales. Después de que la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ anunciara que se estaban dando una segunda oportunidad, sus seguidores esperaban con ansias el resultado final y ha llegado justo antes de acabar el año.

En septiembre, la pareja decidía poner fin a su historia de amor aunque afirmaba que se seguían “queriendo un montón”. Sin embargo, las “heridas y los traumas” de la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ pudieron con la relación y terminaron por tomar caminos separados, hasta ahora. Con mucho miedo de lo que pudieran decir, la influencer se atrevió a publicar una serie de imágenes donde se ven una Claudia y un Mario muy enamorados.

“El hijo rojo supongo”, ha puesto la creadora de contenido acompañando a las fotos. En ellas, la pareja se muestra feliz y muy cariñosa en un viaje que han hecho juntos a Praga. Esto ha provocado reacciones muy diversas entre sus seguidores. Están los que se alegran muchísimo por la pareja, pues creen que el amor ha triunfado entre ellos, y muchos otros que aseguran que este nuevo intento tiene una muerte anunciada.

“Ver a alguien volver a una relación que ya lo rompió por dentro no es motivo de felicitación, es motivo de preocupación. Romanticemos menos las reconciliaciones y hablemos más de relaciones sanas. Volver no siempre es sanar”, ha escrito un usuarios visiblemente molesto. La realidad es que Claudia y Mario se han dado varias oportunidades a lo largo de los tres años que llevan juntos. Para ellos es el hilo rojo y para sus seguidores es tener una relación tóxica.

Muchas otras personas han estallado contra la exparticipante de ‘Supervivientes’ y la han tachado de ser ”infiel” por unas imágenes que salieron de ella hace unas semanas besándose con un futbolista. “El hilo de hace 5 días era estar dándose el lote con un jugador del Atlético de Madrid en una discoteca. El hilo dice”, ha comentado un seguidor. “Cada uno que aguante los cuernos que quiera si es feliz”, afirmaba otro.

Haciendo frente a las críticas recibidas, Claudia ha decidido dar la cara y subir unos stories explicando la situación. “He mareado muchísimo soy consciente. Las relaciones pasan por diferentes etapas y yo necesitaba sanar ciertas cosas”, ha comenzado explicando. La expareja de Rodri Fuertes entiende que se haya generado un intenso debate sobre su reconciliación con Mario porque admite que ella pensaría que son “muy pesados”.

“Ahora está todo bien, sé que hay gente que no lo entenderá”, ha admitido. A la influencer siempre le ha importado mucho lo que opine la gente de ella y era precisamente este el motivo de no anunciar antes que había vuelto con Mario. “Yo pensaba ‘qué bien estamos así que nadie se está metiendo en nada’, a mí me afecta cuando la gente habla”, reconoce de forma honesta.

Aun así, admite estar feliz y agradecida de los seguidores que sí la han apoyado y promete “profundizar más” sobre todo lo que ha pasado en el futuro. “Quería darles las gracias por enésima vez por todos los mensajes preciosos que nos estáis mandando a Mario y a mi”, agradece. Claudia y Mario apuestan a que esta vez sí que saldrá bien y que estarán juntos para siempre.